iPhone 獲選現代最偉大的設計：它改變了我們生活方式

《財星 (Fortune)》商業雜誌今天發布了 100 種“現代最偉大的設計” 的榜單，其中列出了讓人們的生活更簡單、更好、更時尚的產品。iPhone 排名第一，它改變了我們的生活方式，並讓 Apple 成為全球最有價值的公司。

已故的史蒂芬·賈伯斯 (Steve Jobs) 在 2007 年向全世界發布了“ iPhone”，這就是“一部 iPod、一部電話、一部網路通訊器”。現在，對於改變我們生活方式的設備而言，這似乎是一種輕描淡寫的說法。分析師最初懷疑 Apple 能否在大多數設備由電信商提供補貼或贈予的市場中以 499 美元的價格成功出售高端手機。但是，透過不懈地推動硬體和軟體設計的極限，加入專業級相機以及建立應用程式和服務生態系統，Apple 公司已經售出了超過 20 億部 iPhone，在此過程中，它已成為該領域最有價值的公司。

《財星》雜誌與設計學院合作，對教育工作者、有影響力的人士、自由設計師和企業設計團隊進行了調查，選出了這 100 種現代偉大的設計。其中 Apple 公司就入選擇 8 款，首先是iPhone、Macintosh 位居第二、iPod 位居第十。MacBook Pro 排在第 14 位，其次是 App Store 第 22 位、iOS 第 29 位、Apple Watch 第 46 位和 Apple Pay 第 64 位。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》