南韓最年輕議員候選人被揭發與男友共享《英雄聯盟》帳號代練 宣布退出選戰

《英雄聯盟》在韓國相當受到歡迎，也有許多人投入其中的電競活動之中，也因此相當多人都對於遊戲中「作弊」覺得不可原諒。而最近，韓國正義黨的代表Ryu Ho-jeong柳浩貞（音譯）就因為被人揭發出過去在學生時期，與男友共享英雄聯盟的帳號，因此宣佈辭職退出選戰。

韓國正義黨在先前提名Ryu Ho-jeong為他們的不分區代表第一名的候選人，正義黨是韓國的主要政黨之一，這也意味著只要選舉完畢Ryu Ho-jeong幾乎就是篤定當選。而且，今年27歲的Ryu Ho-jeong，還將會成為韓國有史以來最年輕的國會議員。不過，這也隨著他的退出而不會成真。

Ryu Ho-jeong曾是梨花女子大學知名的電競社團的會長，並且還參與了許多遊戲的電競比賽而聞名。但是，她在2014年的時候，曾被人揭露她的英雄聯盟帳號被發現與其它人共享，顯示他有代練的行為，將自己的帳號從黃金5提升到鑽石1。

因為國會選舉，這件事再度被人拿出來重提。而Ryu Ho-jeong在自己的臉書上進行了道歉，表示這是2014年發生的事情，作為英雄聯盟玩家，當時向男友姜某分享了帳號，並非是以代練升級為目的，只是單純的分享，當時自己也因此辭去了梨花女子大學電競社團負責人一職。

她表示這在玩家之間不是一件很容易被原諒的事情，「特別是加劇了社會對女性遊戲玩家不信任的偏見。這給很多人造成了傷害，我會反省我的粗心和輕率，真心向那些失望過的人道歉。」

曾是《星海爭霸》職業選手的韓國民主黨成員Hwang Hwi-du（黃熙鬥），就在社群上批評Ryu Ho-jeong的行為，他認為「代練」是很嚴重的問題。

「這和考試找人代考被發現是一樣的概念，這不是簡單的借用ID的問題，這是一個超乎想像的嚴重問題。」

「好比之前的著名玩家Dopa，被人發現代練之後，取消了選手資格甚至被永久封了帳號。在這種情況下，柳代表作為正義黨1號候補代表出現這樣的情況，會讓非常多的青年感到憤怒。」

或許我們還是覺得因為代練而退出選舉太誇張，更何況還是距今六年以前的事情了。事實上這樣想的不止你，國外也有很多人認為因為學生時代跟人共享lol帳號這件事情被翻出來，就退出選戰而感到不可思議。有網友說：「有三件事在南韓是不能做的：謀殺、縱火以及共享lol帳號。

不過，我們還必須要瞭解Ryu Ho-jeong的從政之路，她在梨花女子大學就讀時，就以「電競界的idol」而出名，畢業後去遊戲公司任職，並且幫助了公司內部受到性暴力侵害的後輩，並推動成立了工會，這也是她加入正義黨的主因。她還曾經在採訪時說過：「年輕時我喜歡玩遊戲，成年後我喜歡做遊戲，我希望將來幫助那些做遊戲的人。」

小編也找到當年她在梨花女子大學電競社團「梨花女大Klass」時，受到採訪的受訪內容，（簡體中文網站轉載內容），她當時在受訪時表示「我是社團會長柳浩貞。在大學電子競技社團聯合會擔任總務一職。現在正在休學，在手游公司INNOSPARK企劃部實習中。」

不過眼盲的小編實在看不出來哪一位是她......

雖然Ryu Ho-jeong已經在臉書上道歉，但是韓國在電競圈以及政治圈依然對於此事有很大的爭議。而由於已經接近大選投票的時刻，為了止血不影響選情，Ryu Ho-jeong宣布辭職退黨。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》