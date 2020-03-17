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Apple關閉全球蘋果專賣店至3月27日！台灣、中港澳除外

聯合新聞網 / INSIDE
目前蘋果在全球共有509間直營專賣店，台灣有 2 間、中國 42 間、香港 6 間及澳門 2 間店面以外，將全數暫停營業至本月27日。法新社
目前蘋果在全球共有509間直營專賣店，台灣有 2 間、中國 42 間、香港 6 間及澳門 2 間店面以外，將全數暫停營業至本月27日。法新社

目前蘋果在全球共有 509 間直營專賣店，台灣有 2 間、中國 42 間、香港 6 間及澳門 2 間店面以外，將全數暫停營業至本月 27 日。

蘋果公司（Apple Inc.）在美國時間 13 日突然釋出一份來自執行長提姆．庫克（Tim Cook）的聲明，闡述該公司因應武漢肺炎（COVID-19）的各種措施。

Tim Cook 表示，「武漢肺炎正影響著每一個人，蘋果公司是『以人為本』的公司，亦相信『科技可以改變生活』，並希望我們的產品在類似現在的時刻可以成為有價值的工具。

教師們正在讓遠距教學變得更生動，許多公司也正在嘗試著各種新方法來保持生產力，而醫學專家也快速診斷上百萬人的的疾病。大家都以自己的方式在適應和回應新的世界，蘋果公司希望可以繼續幫助大家變得更強大。」

首先，蘋果已在全球捐款幫助對武漢肺炎病患的治療、及減輕武漢肺炎對經濟及社區的影響，總額高達 1500 萬美元。並將更進一步，對於蘋果員工的相關捐款做一比一的加碼，即員工捐多少、蘋果公司再捐同樣金額，以幫助各個地區對抗武漢肺炎。

第二，蘋果公司認為因為中國目前感染狀況已經大大降低，證明「最有效減低武漢病毒傳播風險的措施，就是減低人口密度、增加社交距離。隨著其他地方新增感染持續增加，我們正在採取更多手段來保護我們的員工和客人」。

因此，蘋果所有非大中華區辦公室都將採取「靈活調度」，只要狀況許可，「員工就該盡量遠端工作」；必須到現場上班的人員則將聽從指揮，盡量保持最大人身距離。而計時人員都將繼續照常上班並領取薪水

再來，此波最重大措施就是雖然大中華區的所有專賣店均已重新正常開業，但「大中華區以外的所有零售店將全部關閉至 3 月 27 日」！

目前蘋果在全球共有 509 間直營專賣店，這表示除了台灣 2 間、中國 42 間、香港 6 間及澳門 2 間店面以外，其他的 457 間店將全數暫停營業至本月 27 日。

《本文作者 蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

肺炎 香港 捐款 澳門 薪水 Apple 蘋果

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