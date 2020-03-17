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恩智浦提出全新設計方案 NFC感應使用的數位鑰匙更加便利
恩智浦稍早宣布推出全新汽車數位鑰匙解決方案，讓智慧型手機、遙控搖匙，或是其他行動裝置也能安全存放、驗證數位鑰匙，並且能以NFC感應方式啟動車輛。
依照恩智浦說明，此項解決方案將以汽車應用安全元件與NFC晶片組為基礎，並且符合全球汽車連線聯盟提出標準規範，同時取得全球主要汽車製造商、智慧手機製造商與電子產品供應商認可。
透過讓智慧型手機、遙控鑰匙，或是其他行動裝置均可安全儲存、驗證數位鑰匙，並且與車輛安全通訊，同時共用數位鑰匙，讓汽車數位鑰匙應用範圍擴大，從原本1對1使用方式可延展為多對多，更可讓數位鑰匙資料共用，或是使用多組汽車數位鑰匙，另外也能設置不同鑰匙使用權限。
藉由此項數位鑰匙解決方案，透過採用恩智浦NFC晶片組與安全元件技術，將可讓支援NFC的智慧型手機、遙控鑰匙，或是包含數位鑰匙功能的NFC智慧卡片將車輛解鎖，並且啟動車輛，同時也能與其他支援NFC裝置共用數位鑰匙，同時透過安全方式運作，更可透過藍牙或超寬頻 (Ultra-Wide Band；UWB)技術進行連接傳輸，藉此讓數位鑰匙使用更加方便。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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