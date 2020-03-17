除了在家工作…Google、微軟、蘋果開始砸重金投入抗疫

新型冠狀病毒疫情開始在美國境內擴散之下，科技業者除了先後決定調整原本規劃舉辦的大型開發者大會活動形式，同時也著手進行抗疫準備，例如Alphabet旗下生命科學子公司Verily已經投入全新網頁服務設計，讓使用者能更了解當前疫情與處置狀況，並且協助引導鄰近可檢測本身是否患病地點。

目前同時職掌Alphabet與Google的執行長Sundar Pichai說明，Alphabet旗下生命科學子公司Verily所投入此項全新網頁服務設計，不僅將讓使用者能更快了解目前疫情狀況，以及各地區政府機構處理應對方式，另外也將藉由數據整合，讓對自己身體狀況有疑慮的使用者能就近找到提供檢測地點。

依照Google方面說明，此項目設計是由內部工程師自願參與打造，並且期望藉由公開、透明資訊讓更多人了解當前疫情狀況，同時也能減少一些不必要的恐慌、擔憂，更可讓使用者做好自我防疫準備。

此項目預計會先在舊金山灣區開放測試使用，接著才會進一步擴展到美國其他地區讓更多人使用。另一方面，Google也計畫透過Google.org對外捐助500萬美元資金，藉此作為抗疫應急使用。

至於Facebook方面則由執行長Marl Zuckberg說明將與聯合國基金會、世界衛生組織合作，目標籌集1000萬美元作為全球防疫、檢測與相關應用資金，同時也計畫向美國疾病預防控制中心基金會捐助1000萬美元，藉此支持美國境內疾病控制與預防工作。

蘋果方面則是表示將捐助1500萬美元用於協助受到疫情影響的社區、病人，同時也將支援美國及全球地區防疫工作。至於微軟方面則是由創辦人Bill Gates透過其創立的Bill & Melinda Gates基金會投入1億美元資金，用於加快對抗新型冠狀病毒藥物研究。

而日前也開始投入新型冠狀病毒分析研究的Folding@home項目，稍早也由NVIDIA開始呼籲使用旗下GPU產品的人，可以透過網路連線方式貢獻額外GPU算力，藉由分散運算資源整合效果，加快Folding@home分析研究效率。

Folding@home最早是由史丹佛大學化學系潘德小组 (Pande Group)於2000年10月推動，主要藉由網路串接各地區零散的電腦算力，透過雲端協同運算方式分析研究蛋白質相關疾病，過去Sony推出PlayStation 3時也曾說明可將主機算力應用在Folding@home分析計算項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》