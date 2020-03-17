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DHL擴大導入機器人 協助提昇貨運配送效率

聯合新聞網 / 楊又肇

如同亞馬遜在旗下倉儲系統開始導入機器人協助揀貨、分貨，物流業者DHL也同樣採用機器人協助提昇其貨品配送效率。

DHL在2018年底宣布在北美地區的350處服務據點導入機器人等自動化設備，並且投入3億美元資金推動此項計畫。

而在稍早聲明中，DHL表示將與位於美國麻薩諸塞州的機器人新創公司Locus Robotics擴大合作，預計在美國境內12的服務據點採用總計1000組由Locus Robotics所提供的LocusBots機器人，藉此提昇其貨運配送效率。

在此之前，DHL在2017年便與Locus Robotics攜手合作，同時在2018年宣布將在美國境內服務據點導入機器人提昇貨運配送效率時，Locus Robotics也是其中被DHL提及的25間合作廠商之一，並且在去年4月獲得2600萬美元的C輪投資金額。

不僅DHL期望藉由機器人協助提昇其貨運配送效率，包含亞馬遜過去也已經開始導入大量機器人協助在倉儲系統進行揀貨、配貨，甚至也開始測試透過機器人進行快遞，並且配合自動駕駛車輛進行大規模貨運運送，藉此讓貨運配送效率更高，並且降低人力成本支出。

Locus Robotics旗下LocusBots機器人運作模式：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

機器人

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