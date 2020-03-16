每搜尋45次就會幫忙種顆樹的Ecosia搜尋引擎 開始整合進Chrome瀏覽器
從2009年12月成立以來，一直將80%廣告營收用於保護地球雨林工作的Ecosia搜尋引擎，稍早宣布將加入成為Google Chrome瀏覽器可選搜尋引擎選項。
依照Ecosia團隊先前聲明，標榜只要在Ecosia搜尋引擎每查找資料45次，團隊就會負責種植一棵樹，同時也強調其透過搜尋引擎所換取廣告營收，其中80%比例都會用於保護地球雨林。
而此次宣布與Google合作，成為Chrome瀏覽器預設可選擇搜尋引擎選項之一，預期將能吸引更多人使用，並且讓廣告營收能因此增加，進而有更多能力保護雨林。
Ecosia搜尋引擎創辦人Christian Kroll是在一次前往南美洲，發現當地雨林被破壞情況，進而決定藉由科技力量保護雨林。而Ecosia搜尋引擎本身是結合微軟Bing與Yahoo搜尋引擎搜尋結果，並且透過本身軟體算法將搜尋結果排序最佳化。
雖然以搜尋引擎運作模式，往往會連帶牽動背後龐大的伺服器與數據中心運作，進而造成更大電力等能源損耗，因此Ecosia搜尋引擎的作法，選擇在搜尋引擎每被45次使用後，就會由團隊負責種植一棵樹，藉此達成碳平衡效果，並且透過使用者點擊廣告所獲取營收投入雨林保護工作。
除了成為Google Chrome瀏覽器預設可選搜尋引擎項目，Ecosia搜尋引擎先前也藉由Chromium架構打造一款免費使用，同樣標榜環保的網頁瀏覽器EcoBrowser。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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