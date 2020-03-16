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微軟確定向Build 2020購票參與者提供退款 線上活動將於5月19日進行

聯合新聞網 / 楊又肇

日前確定因應行冠狀病毒疫情影響，宣布將年度開發者大會Build 2020調整為線上形式之後，微軟稍早也確認將向所有購票參與人員提供退款。

依照微軟說明，所有退款都會採自動退款方式辦理，並且將退款金額退還至原本購票使用付款方式，但整個流程可能需要幾週時間進行處理，因此可能需要一些時間等待才能確認退款情況。而如果有疑問的話，則可向微軟反應處理。

至於原本取消實體活動的Build 2020，目前將維持在美國西岸時間5月19至21日期間舉辦，但是會透過線上直播等數位內容方式呈現，讓全球各地開發者能透過線上觀看方式與微軟進行「互動」。

除了微軟，包含Facebook、亞馬遜、Google、NVIDIA在內業者也同樣因應疫情影響，先後調整其開發者大會活動舉辦方式，其中多數活動均已調整為線上直播，或是以數位內容形式呈現，同時也向原本購票參與的開發者、廠商提供退款，並且透過線上觀看方式讓更多人參與。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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