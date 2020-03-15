快訊

NBA／又一人染新冠肺炎 活塞伍德第三位球員確診

全英羽賽／對手傷退 周天成闖決賽成台灣第一人

讓預約退款更具彈性 Airbnb因應病毒疫情調整住房預約條款

聯合新聞網 / 楊又肇

因應近期新型冠狀病毒疫情影響，Airbnb聲明將調整其住房預約條款，透過讓提供住房資源的房東，以及在疫情間仍有住宿需求的使用者之間取得彈性平衡，藉此讓Airbnb服務依然能協助使用者更方便找到合適旅行住宿地點，同時也能幫助房東住房資源能被有效利用。

依照Airbnb說明，將會在今年6月1日以前提供免收3%比例的平台服務費，同時也計畫針對願意提供全額退費的房東給予獎勵，例如藉由全新促銷活動或推廣內容，協助這些房東所提供住房資源更容易被使用者挖掘、預訂。

另外，Airbnb也準備讓使用者更容易透過篩選功能找到願意提供全額退款的住房資源，避免因疫情影響而需臨時改變旅行計畫，卻面臨住房預約無法取消退款的窘境。

Airbnb認為，在目前疫情影響之下，不少旅遊相關產業都連帶受到衝擊，但如果提供住房資源的房東願意多提供一些彈性，讓真正有住宿需求的使用者能更方便完成預約，或許能進一步取得供需之間的平衡。

此項政策原則上還是尊重房東是否願意配合參加，Airbnb並未強制要求調整，因此並不能保證所有房東都會願意因應新型冠狀病毒疫情影響，進而提供全額退款服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

房東 Airbnb 疫情

延伸閱讀

華航歐洲航線 15日維持正常飛航

印尼交通部長感染新冠肺炎 首位確診內閣官員

新冠肺炎的起源在哪裡？中美兩國高層再掀口水戰

新冠肺炎蔓延非洲 納米比亞與盧安達皆出現病例

相關新聞

蘋果確認取消WWDC 2020實體活動 預計採用全新線上形式呈現

因應新型冠狀病毒疫情影響，蘋果稍早也確認今年度的WWDC 2020開發者大會將取消實體活動，預計採用全新線上形式呈現，並且藉此與全球開發者進行互動，同時也預計對外展示新版iOS、iPadOS、macOS、watchOS，以及tvOS特色。

因應疫情擴大 蘋果宣布暫時關閉大中華以外地區的Apple Store

除了宣布將第31屆的WWDC 2020活動調整為線上形式，蘋果稍早宣布將因應新型冠狀病毒疫情在全球地區影響，將在3月27日以前關閉所有地區的Apple Store直營門市，但其中並不包含大中華地區。

讓預約退款更具彈性 Airbnb因應病毒疫情調整住房預約條款

因應近期新型冠狀病毒疫情影響，Airbnb聲明將調整其住房預約條款，透過讓提供住房資源的房東，以及在疫情間仍有住宿需求的使用者之間取得彈性平衡，藉此讓Airbnb服務依然能協助使用者更方便找到合適旅行住宿地點，同時也能幫助房東住房資源能被有效利用。

創辦人Bill Gates從微軟董事會離開 未來專注投入慈善事業

在微軟稍早聲明中，確認微軟創辦人Bill Gates將卸下微軟及多元控股公司波克夏·海瑟威董事身分，但未來依然會在微軟內部擔任技術顧問，並且協助現任執行長Satya Nadella，以及其他微軟高層諮詢需求。

美國正式簽署 禁止電信業者使用補助資金採購華為、中興網通設備

美國FCC去年決定禁止向境內電信業者所提供每年85億美元補助金額用於採購中國品牌網通設備與服務，同時也提撥10億美元金額協助境內電信業者更換目前所使用中國品牌設備後，美國總統川普稍早簽署、公告此項法案，正式禁止電信業者使用政府提供資金採購華為及中興通訊所提供網通設備。

Nutanix：VDI、DaaS如何在疫情影響中協助企業穩定營運

受到新型冠狀病毒影響，不少企業面臨員工無法順利出門上班，或是因應政策建議在家辦公，但面臨部分工作需要員工「到場」處理情況，總是會讓企業營運面臨挑戰。

終於決定取消…微軟：年度開發者大會Build 2020調整為數位形式

在GDC 2020、E3 2020活動接連因為新型冠狀病毒影響而延後或取消，同時包含Facebook、Google、亞馬遜、NVIDIA在內業者也先後取消旗下年度開發者大會實體活動，並且改以線上數位內容形式與開發者溝通，微軟也終於決定取消期開發者大會Build 2020，並且改以數位形式舉辦活動。

最高16核心！Intel預期第12代Core i系列桌機處理器導入大小核設計

年初在CES 2020展示以10nm製程打造、代號「Tiger Lake」，預期成為第11代Core i系列的新款筆電處理器之後，今年將會推出以14nm製程打造、代號「Comet Lake-S」的第10代Core i系列桌機版處理器，接下來計畫推出的新款桌機處理器則包含同樣以14nm製程打造的「Rocket Lake-S」，以及進展至10nm製程並且採用大小核設計的「Alder Lake-S」。

傳 Apple 不辦 2020 年 3 月發表會…iPhone SE 2、iPad Pro 延期發表！

原本據傳 Apple 蘋果計畫舉辦 2020 年 3 月發表會推出新產品，然而根據稍早《Cult of Mac》、《Forbes 富比士》和科技作家 Jon Prosser 等三家媒體分別報導，有內部消息人士透露 Apple 3 月發表會將取消，而傳聞中的新品 iPhone SE 2、iPad Pro 可能會延後發表，至於原因自然與武漢肺炎（新冠肺炎、COVID-19）脫不了關係。

想住在大象或巨型馬鈴薯內？ Airbnb高額獎金徵求全球創意住房設計

除了列舉架上充滿特色的出租房屋，Airbnb稍早宣布推出Airbnb獨特房源基金 (Unique Airbnb Fund)計畫，預計藉由提供100萬美元資金徵求最具創意、跳脫常規想法的住房設計。

更輕便騎乘體驗！全新配色、12吋胎Gogoro 3系列車款推出Delight版

去年宣布推出採用PP材質車殼設計的Gogoro 3系列車款後，Gogoro今日 (3/11)宣布進一步推出採用全新配色設計的Delight版本，分別推出源自生活色彩的「ROSSO 紅」、「ACQUA 藍」、「VERDE 綠」三款配色，並且配置全新可對應全天候騎乘使用的12吋胎，讓車身高度降低至75公分，另外更加上Gogoro 3系列車款未搭載的倒車輔助系統。

減少電子垃圾！歐盟將要求電子設備提高可被維修性、可回收性

除了再次要求在歐盟境內銷售電子設備必須採用相同充電埠規格設計，歐盟委員會將要求業者必須提高手機、平板及筆電在內電子設備可維修性，藉此減少電子設備因過時無法升級，或是無法透過零件更換進行維修等因素而被淘汰比例。

熱門新聞

美國正式簽署 禁止電信業者使用補助資金採購華為、中興網通設備

因應疫情擴大 蘋果宣布暫時關閉大中華以外地區的Apple Store

Nutanix：VDI、DaaS如何在疫情影響中協助企業穩定營運

讓預約退款更具彈性 Airbnb因應病毒疫情調整住房預約條款

創辦人Bill Gates從微軟董事會離開 未來專注投入慈善事業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。