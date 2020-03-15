讓預約退款更具彈性 Airbnb因應病毒疫情調整住房預約條款

因應近期新型冠狀病毒疫情影響，Airbnb聲明將調整其住房預約條款，透過讓提供住房資源的房東，以及在疫情間仍有住宿需求的使用者之間取得彈性平衡，藉此讓Airbnb服務依然能協助使用者更方便找到合適旅行住宿地點，同時也能幫助房東住房資源能被有效利用。

依照Airbnb說明，將會在今年6月1日以前提供免收3%比例的平台服務費，同時也計畫針對願意提供全額退費的房東給予獎勵，例如藉由全新促銷活動或推廣內容，協助這些房東所提供住房資源更容易被使用者挖掘、預訂。

另外，Airbnb也準備讓使用者更容易透過篩選功能找到願意提供全額退款的住房資源，避免因疫情影響而需臨時改變旅行計畫，卻面臨住房預約無法取消退款的窘境。

Airbnb認為，在目前疫情影響之下，不少旅遊相關產業都連帶受到衝擊，但如果提供住房資源的房東願意多提供一些彈性，讓真正有住宿需求的使用者能更方便完成預約，或許能進一步取得供需之間的平衡。

此項政策原則上還是尊重房東是否願意配合參加，Airbnb並未強制要求調整，因此並不能保證所有房東都會願意因應新型冠狀病毒疫情影響，進而提供全額退款服務。

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