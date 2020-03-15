創辦人Bill Gates從微軟董事會離開 未來專注投入慈善事業

在微軟稍早聲明中，確認微軟創辦人Bill Gates將卸下微軟及多元控股公司波克夏·海瑟威董事身分，但未來依然會在微軟內部擔任技術顧問，並且協助現任執行長Satya Nadella，以及其他微軟高層諮詢需求。

而在目前新型冠狀病毒疫情開始在全球地區擴大，Bill Gates也說明將以其創立Bill & Melinda Gates基金會提供1億美元資金，用於加快研究可對抗新型冠狀病毒的藥物。

在近年內的投資裡，Bill & Melinda Gates基金會主要針對全球衛生、教育、暖化、醫療等議題持續投資，例如過去便曾透過創新競賽構思改善開發中國家居家衛生問題，同時也積極改善小兒痲痺等疾病。

Bill Gates於1975年4月4日與Paul Allen一同創立微軟，並且從早期BASIC程式語言工具擴展到後來的DOS作業系統，隨後更以Windows作業系統擴大微軟發展規模，成為目前最多人使用的PC作業系統。

在2000年1月13日將執行長職位交給Steve Ballmer，Bill Gates自己則是為「首席軟體架構師」身分維持在微軟內部工作，並且在2008年6月27日完全退出微軟管理層，讓Steve Ballmer全權職掌微軟發展，本身則致力於推動全球慈善事業，直到2014年2月更卸下微軟董事長身分，退居為董事會董事成員之一。

而此次宣布從微軟董事身分退下，Bill Gates表示並非決定離開自己創立的微軟，而是希望能將更多時間放在當前所進行慈善事業，但認為微軟永遠是其生命中重要部分，未來將會持續與現任執行長Satya Nadella在內主管推動微軟發展。

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