美國正式簽署 禁止電信業者使用補助資金採購華為、中興網通設備

美國FCC去年決定禁止向境內電信業者所提供每年85億美元補助金額用於採購中國品牌網通設備與服務，同時也提撥10億美元金額協助境內電信業者更換目前所使用中國品牌設備後，美國總統川普稍早簽署、公告此項法案，正式禁止電信業者使用政府提供資金採購華為及中興通訊所提供網通設備。

而在此項法案中，則是將華為、中興通訊所提供設備視為潛在資安威脅，白宮稍早對外聲明則是強調，此項法案將確保避免聯邦政府提撥補助資金不會被用於採購對國家安全造成威脅的網通設備。

此外，此項法案更要求FCC必須制定相關辦法，協助規模較小的電信業者更換原本使用華為及中興通訊所提供網通設備。

在此之前，FCC去年11月便提擬法案，禁止向境內電信業者所提供每年85億美元補助金額用於採購中國品牌網通設備與服務，並且在去年12月16日於美國眾議院投票通過，今年2月則在眾議院投票通過，並且由美國總統川普於稍早簽署、公告成為正式法案。

華為方面自然對此表示反彈，同時也向美國政府提告，強調美國政府嚴重影響華為品牌名譽，同時也認為美國政府濫用法令程序剝奪華為透過正當途徑辯護機會。不過，在稍早由美國德州地方法院法官Amos Mazzant作出裁決中，駁回華為以美國政府行為涉及違憲為由的提告內容。

不過，相較美國對於華為、中興在內品牌有顯著敵對，包含英國、法國在內國家則是願意與華為簽署合作，並且藉其提供網通設備、技術服務擴展本身5G連網布局。

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