因應疫情擴大 蘋果宣布暫時關閉大中華以外地區的Apple Store

除了宣布將第31屆的WWDC 2020活動調整為線上形式，蘋果稍早宣布將因應新型冠狀病毒疫情在全球地區影響，將在3月27日以前關閉所有地區的Apple Store直營門市，但其中並不包含大中華地區。

之所以未包含大中華地區的Apple Store，蘋果方面的說法表示目前大中華地區的感染率已經下降，同時先前也已經進行暫時關閉等因應措施，因此使得大中華地區的Apple Store可以恢復正常運作。

而在大中華地區以外的Apple Store直營門市，由於目前像是美國境內、歐洲地區才開始面臨更大疫情影響，因此在這樣的考量之下，決定先行關閉所有直營門市，直到3月27日之後才會視情況恢復運作。

另外，蘋果也表示將捐助1500萬美元用於協助受到疫情影響的社區、病人，同時也將支援美國及全球地區防疫工作。

除了暫時關閉大中華地區以外的直營門市，蘋果也宣布將暫停Apple TV+原創影音內容拍攝，包含《晨間直播秀》、《幕後大亨》、《靈異女僕》、《太空使命》在內影集內容都會暫停所有委外拍攝活動。

類似情況，包含迪士尼、NBCUniversal、CBS與華納兄弟影業在內影業公司也都因為疫情影響暫停內容拍攝，預期接下來會有更多影集、電影內容都會受到此次疫情影響延後。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》