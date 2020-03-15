Nutanix：VDI、DaaS如何在疫情影響中協助企業穩定營運

受到新型冠狀病毒影響，不少企業面臨員工無法順利出門上班，或是因應政策建議在家辦公，但面臨部分工作需要員工「到場」處理情況，總是會讓企業營運面臨挑戰。

Nutanix台灣區總經理黃承彬表示，由於亞洲地區已經成為全球經濟中心一部分，因此如何維持業務彈性與可持續運作，將成為目前重要課題，尤其在近期新型冠狀病毒影響之下，如何善用雲端服務在內遠距辦公解決方案，更不少企業應注意重點。

藉由公有雲、私有雲或混合雲服務確實能確保企業可持續使用數據，同時在企業基礎架構從硬體轉變為軟體定義導向，意味企業在資料使用、辦公模式將變得更有彈性，同時也能更容易實現行動辦公效益，即便面臨天候或是其他不可抗拒因素影響，依然可讓本身業務維持營運，使影響降到最低。

而虛擬桌面基礎架構 (VDI)更可協助本身具高度敏感數據企業能更靈活辦公，即便需要處理金融、個資內容，依然可在安全框架下讓員工更有彈性地在任何地點、透過任何裝置連接上網進行工作，並且能以彷彿置身辦公室環境般存取企業內部敏感數據資料。

至於藉由雲端平台運作的桌面即服務 (DaaS)，則是透過外部服務協助處理運作，與企業自建虛擬桌面基礎架構模式稍有不同，但同樣具備透過網路連接使用彈性，並且不仰賴任何硬體架構。

上述兩種運作模式，將會成為更多企業採取方案，不僅能讓故障排除、版本升級、修補漏洞都僅需在相同服務系統內完成，同時也因為能透過員工慣用裝置連接使用，因此整體而言能有維護容易、佈署成本較低的優點，另外更可保有工作使用彈性。在安全性部分，更可藉由虛擬桌面基礎架構確保連接安全，就連桌面即服務運作模式也能透過存取權限設定確保資料使用安全。

就Nutanix看法認為，藉由雲端服務平台、軟體虛擬化建置，將成為現在多數企業必須重視的現代化工具，並且讓業務在面臨各類變動、不可抗拒因素時維持運作彈性，並且維持業務成長。

《原文刊登於合作媒體

Nutanix台灣區總經理黃承彬表示，由於亞洲地區已經成為全球經濟中心一部分，因此如何維持業務彈性與可持續運作，將成為目前重要課題，尤其在近期新型冠狀病毒影響之下，如何善用雲端服務在內遠距辦公解決方案，更不少企業應注意重點。

藉由公有雲、私有雲或混合雲服務確實能確保企業可持續使用數據，同時在企業基礎架構從硬體轉變為軟體定義導向，意味企業在資料使用、辦公模式將變得更有彈性，同時也能更容易實現行動辦公效益，即便面臨天候或是其他不可抗拒因素影響，依然可讓本身業務維持營運，使影響降到最低。

而虛擬桌面基礎架構 (VDI)更可協助本身具高度敏感數據企業能更靈活辦公，即便需要處理金融、個資內容，依然可在安全框架下讓員工更有彈性地在任何地點、透過任何裝置連接上網進行工作，並且能以彷彿置身辦公室環境般存取企業內部敏感數據資料。

至於藉由雲端平台運作的桌面即服務 (DaaS)，則是透過外部服務協助處理運作，與企業自建虛擬桌面基礎架構模式稍有不同，但同樣具備透過網路連接使用彈性，並且不仰賴任何硬體架構。

上述兩種運作模式，將會成為更多企業採取方案，不僅能讓故障排除、版本升級、修補漏洞都僅需在相同服務系統內完成，同時也因為能透過員工慣用裝置連接使用，因此整體而言能有維護容易、佈署成本較低的優點，另外更可保有工作使用彈性。在安全性部分，更可藉由虛擬桌面基礎架構確保連接安全，就連桌面即服務運作模式也能透過存取權限設定確保資料使用安全。

就Nutanix看法認為，藉由雲端服務平台、軟體虛擬化建置，將成為現在多數企業必須重視的現代化工具，並且讓業務在面臨各類變動、不可抗拒因素時維持運作彈性，並且維持業務成長。

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