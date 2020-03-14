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終於決定取消…微軟：年度開發者大會Build 2020調整為數位形式

聯合新聞網 / 楊又肇

在GDC 2020、E3 2020活動接連因為新型冠狀病毒影響而延後或取消，同時包含Facebook、Google、亞馬遜、NVIDIA在內業者也先後取消旗下年度開發者大會實體活動，並且改以線上數位內容形式與開發者溝通，微軟也終於決定取消期開發者大會Build 2020，並且改以數位形式舉辦活動。

微軟目前尚未公布具體調整為數位內容呈現辦法細節，也尚未說明是否相關退費辦法，預期會在後續公布更多消息。

由於新型冠狀病毒開始在美國境內擴散，不僅聖塔克拉拉縣下令停止舉辦超過1000人規模的大型集會活動，而華盛頓州稍早也要求停止在3月底之前超過250人的集會活動，甚至有越來越多確診病例在美國境內出現，使得更多大型展會活動相繼取消，並且改為線上直播等數位內容形式呈現。

而微軟先前始終未主動表示是否因應疫情調整其大型活動，反而是在GDC 2020、E3 2020在內活動決定延後或取消，才對外聲明決定以數位形式呈現原本預計公布內容。不過，此次終於主動對外說明將取消年度開發者大會實體活動，並且改以數位內容與開發者互動，顯然也是因為目前疫情造成影響已經比預期還大，所以開始正視疫情影響嚴重性。

除了取消Build 2020實體活動，微軟目前也開始鼓勵位於西雅圖與舊金山地區的員工在家辦公，而接下來預計推出的Surface Neo與Surface Duo，或許也可能因為疫情影響推出時程。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 新型冠狀病毒 舊金山

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