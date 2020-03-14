蘋果確認取消WWDC 2020實體活動 預計採用全新線上形式呈現

因應新型冠狀病毒疫情影響，蘋果稍早也確認今年度的WWDC 2020開發者大會將取消實體活動，預計採用全新線上形式呈現，並且藉此與全球開發者進行互動，同時也預計對外展示新版iOS、iPadOS、macOS、watchOS，以及tvOS特色。

進入第31屆，並且首度調整以線上形式呈現的WWDC 2020，預計將在今年6月進行，但具體議程細節將會在未來幾週內對外公布。

此外，蘋果也宣布將提撥100美元金額向聖荷西當地機構捐款，藉此彌補WWDC 2020調整為線上形式所產生收入損失。

而依照蘋果說明，屆時依然會透過線上主題演講形式公布新版作業系統所帶來特色，預期將可一窺新版iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7、tvOS 14，以及macOS 10.16所帶來全新功能，同時也能預測接下來的蘋果新機可能設計方向。

除了確認預計6月舉辦的WWDC 2020取消實體活動，蘋果方面則未確認接下來是否會舉辦春季發表活動，或是如市場傳聞改以線上發表形式公布新品。

在蘋果確認調整旗下年度開發者大會活動形式，先前包含Facebook、NVIDIA、Google、亞馬遜及微軟也先後因應疫情影響宣布調整，或是取消其年度開發者大會活動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》