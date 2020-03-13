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原訂下個月舉辦的AWS Summit 亞馬遜證實取消了

聯合新聞網 / 楊又肇

繼Facebook、Google與NVIDIA之後，亞馬遜稍早也證實取消原本計畫在4月14日於舊金山Moscone South會議中心舉辦的AWS Summit大會活動。

由於新型冠狀病毒疫情影響，同時舊金山市區也提高疫情警報，使得不少原本計畫在舊金山市區舉辦大型活動的Facebook、Google均先後宣布取消，因此亞馬遜自然也因應疫情影響取消原本計畫在4月中旬舉辦的AWS Summit大會活動。

實際上，除了位於舊金山的AWS Summit，目前包含原訂3月底在澳洲雪梨舉辦的AWS Summit，以及包含在比利時布魯塞爾或新加坡舉辦的AWS Summit活動目前也都顯示已經取消，但包含英國倫敦等地區的活動則尚未被取消，依然接受報名參與，或許與當地疫情影響還不算嚴重有關。

至於接下來是否會繼續調整原本計畫舉辦研討活動時程，亞馬遜暫時還沒有對外聲明，但強調將會持續關注疫情影響狀況，並且確保旗下員工、合作夥伴及廠商健康安全。

除了取消原本預定活動，亞馬遜目前也因應疫情影響呼籲身處疫情較嚴重易區員工盡量在家工作，避免長時間停留在辦公室環境，減少交互感染發生機率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

舊金山 疫情 亞馬遜

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