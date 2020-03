E3 2020取消舉辦後 微軟強調仍將透過數位形式舉辦活動

在美國娛樂軟體協會確認取消今年的E3 2020展會活動後,原本預期能以新款電玩主機話題獲得更多關注的微軟,顯然也因此受到影響。

在E3 2020確定取消舉辦後,原本就不準備參與此次展會活動的Sony,自然沒有受到太大影響,甚至計畫藉由獨立舉辦活動吸引更多玩家關注,而任天堂方面雖然準備參加此次E3 2020展出,但相較過往作法還是會以線上排定播放的Nintedo Direct影片與玩家溝通新作消息,現場展出內容最多是以當前主打作品展示,因此實際上也不會造成太大影響。

至於像是Ubisoft、CAPCOM、Square Enix、2K Games等遊戲廠商、發行商的影響比例也不算太大,頂多是將原本預計展示內容透過線上內容呈現,玩家依然可以預覽即將推出的遊戲新作。

反觀原本計畫在E3 2020期間舉辦活動,並且預期公布更多有關Xbox Series X,以及代號Project xCloud雲端串流遊戲服務等細節的微軟,則是失去能在E3 2020期間大勢展示旗下新款遊戲主機、雲端串流遊戲服務,以及諸多遊戲新作,藉此爭取更多目光關注的機會。

不過,微軟Xbox部門負責人Phil Spencer後續則是快速說明將會以數位形式與玩家溝通更多新機與遊戲內容消息,預期會在近期幾週內公布具體細節。

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h