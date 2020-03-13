Ubisoft確定將以線上數位內容 公布E3 2020新作消息

用行動網路查資料、和朋友聊天已經是現代生活的一部分，但大家可能都忘記在手機上網普及之前，曾經流行過的GPRS技術，PTT上就有網友回憶起剛使用手機時只能使用GPRS上網，速度慢、價格也十分的貴，不禁好奇想問，當年會用這方案上網的，到底都是什麼樣的人呢？

2020-03-12 13:02