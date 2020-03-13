Ubisoft確定將以線上數位內容 公布E3 2020新作消息
在微軟隨著E3 2020確定取消而發出將原定活動調整為線上數位形式舉辦的聲明後，Ubisoft也同樣表示將會透過數位形式公布原本預計揭曉遊戲新作。
依照Ubisoft說明，原定在E3 2020期間公布的遊戲新作消息，預計會透過線上數位形式內容呈現，而實際呈現方式預計會在後續對外公告。
而相比微軟原本計畫透過實體活動對外公布新款電玩主機Xbox Series X具體細節，同時也準備說明旗下雲端串流遊戲服務Project xCloud相關消息，Ubisoft主要還是以遊戲內公布為重點，因此受到E3 2020活動取消的影響並不算大，甚至依然可以透過網路傳播方式宣傳旗下遊戲作品。
諸如Sony、任天堂在內遊戲業者，從先前就開始藉由線上影片內容與全球玩家溝通遊戲新作動態，加上Sony從去年開始就更專注於本身舉辦獨立活動，因此在與遊戲玩家互動上就更顯得有彈性，預期接下來也會透過獨立活動公布更多PlayStation 5相關資訊。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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