減少電子垃圾！歐盟將要求電子設備提高可被維修性、可回收性

除了再次要求在歐盟境內銷售電子設備必須採用相同充電埠規格設計，歐盟委員會將要求業者必須提高手機、平板及筆電在內電子設備可維修性，藉此減少電子設備因過時無法升級，或是無法透過零件更換進行維修等因素而被淘汰比例。

此項提議將作為歐盟地區在2050年以前實現碳派放中和目標的辦法一部分，藉由鼓勵維修、再利用與回收等方式增加電子設備可被使用年限，藉此減少不必要的電子設備汰換。

在此項提議中，歐盟將要求業者銷售包含手機、平板與筆電在內電子設備必須提供足夠可維修性，而非使用短暫時間後就面臨被汰換情況。

依照歐盟委員會說明，即便目前已經有不少電子設備已經採用相對環保材質設計，甚至業者也逐漸加強電子設備類產品回收措施，但在目前電子設備零件回收使用率仍低於12%的情況，若消費市場仍持續鼓勵消費者以購買新機取代繁複維修的話，依然會產生大量非必要的電子垃圾，因此希望業者能提供便於維修，同時能持續升級的電子設備，避免此類產品流於一次性使用，甚至難以回收或被重複使用。

而此項提議也將比照先前針對家電類產品設計的能源效率標準模式，將使電子設備能在標準化設計下更容易被維修、升級，以利延長本身可被使用時間。

除了要求電子設備本身可被維修性，歐盟也將要求業者減少產品使用包裝，並且採用可重複使用或可被回收材質設計，另外更針對用於包裝、建築或車輛零件使用的塑膠材質建議採用可回收成分，藉此減少對環境產生污染，以及提高塑膠材質可回收利用比例。

就歐盟委員會統計，在提昇電子設備可被維修性，以及增加可回收利用比例，預期將能增加更多就業機會，同時也預期可促進更多經濟成長，估計將可增加高達70萬個全新工作機會，並且讓歐盟地區內的生產總值再提高0.5%。

不過，一旦增加產品可被維修性，同時也必須採用更環保方式製造產品，並且讓產品更容易被回收利用，預期將使業者面臨更大考驗。但如果是因應歐盟接下來的規範，進而讓所有產品設計都能朝此方向調整的話，或許將能順利改善過往長久以來的電子垃圾問題，說不定也是件好事。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》