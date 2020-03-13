更輕便騎乘體驗！全新配色、12吋胎Gogoro 3系列車款推出Delight版

去年宣布推出採用PP材質車殼設計的Gogoro 3系列車款後，Gogoro今日 (3/11)宣布進一步推出採用全新配色設計的Delight版本，分別推出源自生活色彩的「ROSSO 紅」、「ACQUA 藍」、「VERDE 綠」三款配色，並且配置全新可對應全天候騎乘使用的12吋胎，讓車身高度降低至75公分，另外更加上Gogoro 3系列車款未搭載的倒車輔助系統。

依照過去協助設計Gogoro系列車款配色的義大利設計師Beatrice Santicciloi說明，Gogoro 3 Delight版本車款採用的三款配色，「ROSSO 紅」源自生活中出現的漸層粉紅，「ACQUA 藍」的設計靈感來自清晨天空，而「VERDE 綠」則源自天空雲朵意象，並且同樣以多層次色彩詮釋生活中的流動色彩視覺。

車殼材質同樣採用與Gogoro 3系列車款相同的PP Polypropylene，聚丙烯，又稱為食用等級塑膠或5號塑膠)，強調耐刮、裡外顏色相同特性，讓Gogoro 3 Delight版本同樣能像Gogoro 3系列車款長時間維持一致的車殼顏色。

至於車輛規格方面，最大改變在於採用全新12吋輪胎，讓車輛高度降低至75公分，更適合女性車主騎乘，而全新車胎也針對雨天溼地加強20%抓地表現，藉此提昇全天候使用特性，另外更加入過去Gogoro 3系列車款未搭載的倒車輔助系統，搭配原本就有的省力駐車架設計，藉此讓車輛停放、移動更為方便。

另外，配合Gogoro 3 Delight版本車款推出，原本Gogoro 3系列車款也會一併換上12吋車胎設計，讓車輛騎乘使用更加方便。而近期釋出的新版iQ 5.2，則是分別加入靜音模式、最後停車地點卡片，以及可確認有較多滿電電池的電池交換站小綠點顯示功能。

建議售價方面，以基隆市的四行程汰舊換新補助計算為例，將能以新台幣54980元起跳價格購車，同時在今年4月底前購買Gogoro 3系列車款，還可額外獲得Gogoro品牌特仕安全帽，以及機車專用藍牙耳機。

配合此次推出Gogoro 3 Delight版本，Gogoro也會開始在各個GoStation電池交換站投放特別外觀的電池，讓Gogoro車主換電時能增加一些驚奇感。

依照Gogoro說明，目前台灣地區電動機車市場銷售已經隨著各地區補助辦法公布而回溫，接下來在台灣地區將會讓Gogoro直營門市增加至100間，維修中心數量則會增加至150處，並且將與傳統車行合作超過1000間推廣中心，同時也會在門市開始提供四行程車輛換購補助申請協助服務。

針對購車車主也會提供包含2年新車原廠保固、第3年延長保固、各處維修中心零件與工資報價一致、車輛維修記錄同步、24小時道路救援、原廠配件保固、認證配件保固與支援、非消耗性零件保固、動力系統保固延長，以及定期保養服務在內項目保障。

Gogoro 3 Delight版本動眼看：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》