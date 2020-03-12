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當年手機GPRS上網又貴又慢… 網友好奇問：都是誰在用？

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／美聯社
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用行動網路查資料、和朋友聊天已經是現代生活的一部分，但大家可能都忘記在手機上網普及之前，曾經流行過的GPRS技術，PTT上就有網友回憶起剛使用手機時只能使用GPRS上網，速度慢、價格也十分的貴，不禁好奇想問，當年會用這方案上網的，到底都是什麼樣的人呢？

網友分享自己的使用經驗，10幾年前手機只能用GPRS上網，小時候不懂事，用GPRS上網載遊戲來玩，結果費用嚇死家人。也有網友分享類似經驗：「曾經只是瀏覽一下網頁，收到8000元的帳單，後來協商才打八折」、「只能用文字瀏覽或用JAVA傳MSN訊息」、「曾經用Nokia 8310連網，把無線上網誤會成無限上網，結果帳單爆掉」。

還有其他網友表示，「以前很多記者現場文字稿用GPRS傳回公司」、「大部分用來看天氣、新聞、星座運勢之類，其實對習慣56K撥接上網的時代不算太慢」、「2002年遠傳出了第一隻夏普彩色螢幕，可以上奇摩網站」、「十幾年前行動網路對平民還是科幻般的浪漫，超潮」。

GPRS是一種行動通訊技術，由於介於2G到3G之間，常又被稱為2.5G，平均網速大約56Kbps左右。在2000年開始盛行，同時也是家用網路撥接上網漸漸被寬頻取代的時期，當時的家用寬頻速度約512K，而目前台灣各家電信的4G上網速度約30~40MB，是當時GPRS的500倍，家用ADSL的60倍以上。

手機 網際網路 Nokia

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