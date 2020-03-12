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湖北準備「解封」放寬居民外出條件 手機裝「支付寶健康碼」當通行證

聯合新聞網 / T客邦

中國湖北省政府週二（3月10日）宣佈本省居民可以使用手機健康監測系統應用軟體「支付寶健康碼」在全省通行。這是湖北當局為恢復省內正常的經濟活動而採取的一個新措施。

湖北官媒週二報導，湖北政府有關部門正在研究讓疫情風險較低地區的居民外出的辦法。湖北省委書記應勇在一次會議上提出了這個方案。他說，可以讓本省居民憑「健康碼」出行。

中國最先使用健康碼的地方是杭州。後來許多其它地方也都跟進，開始使用這個安裝在手機上的健康監測系統。

健康碼分為綠色、黃色和紅色三種。綠色代表健康，獲得綠色碼的居民可以在本省內自由出行。黃色代表跟新冠病毒患者有密切接觸，而紅色碼則是發給那些確診或者疑似病例，或者有發燒症狀的人。健康碼為紅色或者黃色的人要受到旅行限制。

「支付寶健康碼」最早是在杭州推出，當時中國為推動「國進民退」政策，迫使包括阿里巴巴創始人兼董事長馬雲下台，隨後該公司成為「實質國營」企業。而旗下的網銀平台「螞蟻金服」更在中國當局指導下，協助開發出「支付寶健康碼」，讓民眾透過中國最大第三方支付平台「支付寶」註冊後，就會收到「綠色」、「黃色」或「紅色」的 QR Code，以此代表每個人的健康狀況，該系統現已經在 200 個城市開放使用，並正於中國全境推廣。

申請者可以到支付寶疫情實時追蹤頁面上填寫有關健康信息，申請界面會根據這些信息決定給申請者發放什麼顏色的健康碼。

這是湖北在今年1月實施全省交通封閉緊急措施以來首次宣佈放鬆交通管制的舉措。在此之前，該省已經有部分區縣陸續宣佈放寬交通封閉的禁令。

湖北省政府官網週二發表通告，為落實分區分級分類分時差異化防控策略，推進企業復工復產和人員安全有序流動，決定開展全省健康碼發放工作。

螞蟻金服和中國官員都沒有詳細解釋這套系統是如何對用戶進行分類，不過先前根據《紐約時報》對軟體程式碼的分析發現，該系統不僅可以即時判斷某人是否具有傳染風險，它似乎還與中國公安共享相關個資，以此來監控人民的行為。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

新冠肺炎 支付寶

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