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因境內電信設備難以更換 美國第四次放寬華為出口禁令緩衝期

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早公告消息中，美國商務部證實第四度放寬華為出口禁令緩衝期，預計延後至5月15日為止。在此之前，美國商務部原本僅將針對華為施行的出口禁令緩衝期放寬至今年4月1日。

此次延後原因，依然是基於部分小型電信業者採用華為提供設備，若無法繼續讓華為取得相關技術支持，將造成這些設備面臨後續維護困難情況。

而為了進一步解決此類問題，美國聯邦通信委員會日前批准取消向使用被美國政府禁止使用設備、零件的電信業者提供補貼的法案，同時也計畫提撥10億美元資金，藉此協助美國境內電信業者替換原本使用華為或中興提供設備。

不過，就目前電信業者與設備供應商接洽報價之後，發現若要完全替換現有設備，光靠提撥資金根本無法支撐花費需求，同時供應商所提供設備也無法對應現形使用需求，使得美國境內小型電信業者多半仍選擇繼續使用華為及中興提供設備，因此自然也使得美國商務部難以徹底禁止相關技術出口讓華為使用情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為

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