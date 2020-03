GDC 2020確定將於3月中旬直播 與廠商、講者合作線上直播內容

GDC 2020先前確定延後至今年夏季舉辦後,稍早更由主辦單位將與眾多廠商、講者合作進行線上直播內容,預計在美國西岸時間3月16日至20日間的每天上午9點至下午5點期間,透過GDC官方Twitch頻道進行所有內容直播。

所有內容除了透過Twitch進行直播,結束之後也會分別上傳至GDC Vault網站,以及GDC官方YouTube頻道提供觀看。而過去每年都會在GDC活動期間頒發的獨立遊戲獎項,以及遊戲開發者決選獎項,預計會在3月18日下午5點開始進行直播頒獎過程。

除了GDC 2020主辦單位將以線上直播形式呈現原訂由與會廠商、講者進行的議程內容,Google在先前就已經宣布將以線上直播方式公布旗下與遊戲開發相關內容,其中包含Android平台遊戲內容設計,藉由Google Cloud雲端服務應用,以及與串流遊戲Stadia服務相關內容。

而微軟方面也於日前透露將在3月16日到18日間會透過微軟網站展示原訂講解內容,稍早更確定將在3月17日與18日間舉辦的Game Stack Live直播內容,與開發者溝通如何藉由微軟提供開發工具打造諸如《戰爭機器5》這樣的遊戲作品,或是因應即將推出的Xbox Series X,以及仍以Project xCloud作為暫稱的雲端串流遊戲服務打造合適內容。

#GDC20 was postponed, but our sessions couldn’t be held back. Get ready for #GameStackLive, streaming live March 17—March 18. Get more info today: https://t.co/nPIfIKDphk pic.twitter.com/WSIMbjQN80