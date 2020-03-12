蘋果可能取消今年度春季發表會 改以線上形式公佈新品

相關消息指稱，蘋果內部可能已經準備延後舉辦春季發表會，甚至有可能直接取消此次活動，改以線上新聞稿形式公佈內容。

在此之前，其實就有說法表示因為新型冠狀病毒疫情影響，使得蘋果預計在春季發表會上公佈新品生產進度落後，使得新品實際上市時間可能會受到影響。而在近期疫情開始在美國境內擴展，使得加州聖塔克拉拉縣公共衛生部門下令禁止在3月11日至4月1日間舉辦超過1000人以上規模的大型集會活動，意味原本傳出可能會在3月下旬舉辦的蘋果春季發表會，將無法順利舉辦。

先前說法裡，蘋果計畫在此次春季發表會上公佈「iPhone 9 (或iPhone SE 2)」，另外也預期揭曉換上新處理器規格的13.3吋MacBook Pro，以及新款iPad機種，而包含更入門的AirPods Lite與親民價格款HomePod也可能會在此次活動上揭曉。

不過，由於疫情影響中國境內地區代工廠產能，以及相關零件供應短缺，使得此次預計發表新品產能無法趕上原訂進度，加上目前加州聖塔克拉拉縣禁止舉辦大型展會活動限制下，蘋果應該會僅會透過官網更新與新聞稿內容公佈新品，同時也可能延後新品實際上市時間。

而在疫情影響之下，蘋果甚至有可能延後推出今年預計在秋季更新的「iPhone 12」，而原訂在今年6月舉辦的WWDC 2020開發者活動，或許也有可能取消實體活動，改以線上內容形式呈現，但預期還是會與開發者溝通包含iOS、iPadOS、watchOS、ytvOS，以及新版macOS作業系統內容。

除此之外，目前蘋果也開始要求加州地區的員工，以及受到疫情影響地區員工盡可能在家工作，避免外出及在辦公室產生交互感染情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》