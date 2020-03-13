想住在大象或巨型馬鈴薯內？ Airbnb高額獎金徵求全球創意住房設計

除了列舉架上充滿特色的出租房屋，Airbnb稍早宣布推出Airbnb獨特房源基金 (Unique Airbnb Fund)計畫，預計藉由提供100萬美元資金徵求最具創意、跳脫常規想法的住房設計。

此項計畫將以100萬美元作為誘因，吸引全球各地住房設計創意想法，並且由包括曾榮獲艾美獎、東尼獎與葛萊美獎的演員Billy Porter，以及Airbnb於美國愛達荷州的巨型馬鈴薯屋房東Kristie Wolfe、全球頂尖建築公司MVRDV在內成員擔任評選，預計選出總計10名入圍名額，將分別提供10萬美元獨特房源基金協助實現創意設計想法，或是完成已經進行中的獨特住房設計。

Airbnb獨特房源基金將可從即日起透過Airbnb官網提出申請，截止日期則為美國東部標準時間4月15日晚間11點59分 (台北時間4月16日中午11點59分)，評選將會透過創意、可行性、永續性及社會公益四個層面進行評分，並且在5月15日以前選出入圍前10名。而此項基金設立靈感，則是源自Airbnb創辦精神，希望能讓每個具有創意住房設計想法有機會成真，並且與全球旅行者分享充滿特別的住房設計。

相比一般住房資源，Airbnb表示非傳統的特色住房反而更加吸引使用者申請住宿，諸如牧羊人茅屋、風車、迷你屋等非傳統特色房源搜尋量相比去年同期幾乎增加70%，甚至也有不少人選擇在旅行過程住在圓頂屋、露營車、樹屋和蒙古包等特色住房，或許也反應不少人在旅行過程願意住在平常無法體驗的特殊房型，藉此作為旅途中不同感受體驗。

目前在Airbnb服務上架的特殊住房設計，包含以下：

美國紐澤西州，海岸邊的大象房：

紐西蘭納爾遜市，童話裡的靴子屋：

美國愛達荷州，巨型馬鈴薯屋：

印尼峇里島，夢幻竹子屋：

美國亞利桑那州，營地的古式旅行車：

英國Redberth，未來科幻風飛碟屋：

法國拉賴鎮，禪意水療空中木屋：

阿根廷里奧內格羅省，絕美山景圓頂屋：

巴西聖卡塔琳娜州，南美琉璃風情永續屋：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》