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滿足快速佈署與更高效能 Supermicro針對超大資料中心打造MegaDC伺服器

聯合新聞網 / 楊又肇

針對大型資料中心往往在伺服器使用需求會有特殊客製化需求，例如在運算效能、電力損耗表現上的調整，使得伺服器從下訂到實際佈署都會需要一段時間進行調整。而Supermicro超大規模資料中心打造MegaDC伺服器，則是標榜能直接投入佈署應用，讓資料中心運作維護可以更具彈性。

根據Supermicro說明，針對超大規模資料中心打造的MegaDC伺服器採取減少零件數量，並且將配電相關設計予以簡化，同時更以開放式標準設計，其中包含可客製化控制功能和版本設定的OpenBMC Linux系統，以及支援OCP V3.0 SFF介面卡的進階I/O連接埠模組 (AIOM)），另外也採用CRPS (Common Redundant Power Supplies)規範設計的伺服器電源供應器。

MegaDC伺服器總計推出包含兩種1U與三種2U形式設計，並且隸屬全新X11系列伺服器，主要針對大量雲端佈署應用打造，並且均採用兩組Intel第二代Xeon Scalable可擴充處理器、16組記憶體插槽、一組OCP V3.0 SFF介面卡，以及雙25G乙太網路連接埠，本身則採用OpenBMC Linux系統運作。

其他特色則包含本身採可減少拆箱時間的散裝包裝，以及可將吹送到處理器、記憶體、GPU等元件氣流最大化，藉此讓散熱效果最佳化的機械結構設計，並且透過低電阻、12V電壓運作的單一電源配電，讓伺服器能源效率提昇。

藉由MegaDC系列伺服器，Supermicro預期能協助超大規模資料中心縮減伺服器佈署應用時間，同時在每瓦成本取得最佳效益，更以隨時可提供使用特色讓資料中心運作調整更具彈性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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