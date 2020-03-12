原訂6月舉辦 E3 2020最終仍受疫情影響取消

就在負責此次E3 2020活動展區創意指導工作的Iam8bit團隊宣布辭去E3 2020展區相關工作，同時不少業者、媒體均取得消息表示E3 2020主辦單位美國娛樂軟體協會 (ESA)將對外宣布取消此次E3 2020活動之後，美國娛樂軟體協會終於正式發出公告，確認取消原訂在6月9日至11日舉辦的E3 2020展會活動。

依照美國娛樂軟體協會說明，基於新型冠狀病毒疫情影響之下，最終決定取消此次E3 2020展會活動，同時也將與參展廠商、購票參與者說明後續全額退費辦法。

此外，美國娛樂軟體協會也表示將進一步討論透過線上形式展示內容的可能性，預期會在今年6月進行，具體細節將會在後續透過E3官網公告。

而此次對外宣布活動取消，美國娛樂軟體協會並未計畫延期舉辦，而是展望明年能接續舉辦E3 2021活動。

除了E3 2020，先前包含GDC 2020在內遊戲相關展會活動也均因為新型冠狀病毒疫情影響而取消、延後，而不少科技相關開發者大會、發表會也同樣因為疫情影響而取消。

至於在美國娛樂軟體協會正式宣佈取消E3 2020活動之後，原本預計在E3 2020期間進一步說明新款電玩主機Xbox Series X的微軟，是否還會維持原訂計畫舉辦活動，或是連帶將預計在5月間舉辦的年度開發者大會Build 2020活動取消，目前還無法確認。

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