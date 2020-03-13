傳 Apple 不辦 2020 年 3 月發表會…iPhone SE 2、iPad Pro 延期發表！

原本據傳 Apple 蘋果計畫舉辦 2020 年 3 月發表會推出新產品，然而根據稍早《Cult of Mac》、《Forbes 富比士》和科技作家 Jon Prosser 等三家媒體分別報導，有內部消息人士透露 Apple 3 月發表會將取消，而傳聞中的新品 iPhone SE 2、iPad Pro 可能會延後發表，至於原因自然與武漢肺炎（新冠肺炎、COVID-19）脫不了關係。

圖片及資料來源：MacRumors、Cult of Mac、Forbes、Jon Prosser

雖然說是取消發表會，但由於 Apple 尚未發出媒體邀請函，所以應該要說 Apple 沒有舉行發表會。

然而取消發表會的原因不僅是因為 武漢肺炎（新冠肺炎、COVID-19）疫情在美國加州及其他地區延燒，蘋果 Apple Park 所在的加州 Santa Clara 聖克拉拉政府也下令自 3 月 11 日起至 4 月 1 日止禁止 1,000 人以上群眾聚會，Apple 公司內部也擔心群聚舉辦大型發表會會有問題。

不僅如此，據《Cult of Mac》報導，由於兩款主要產品延遲量產，新品發表會後沒有足夠的商品可以銷售也是一大問題，也因此不得不取消發表會。《Cult of Mac》的消息來源進一步表示，除了 Apple 蘋果公司能夠完整評估商品組裝及供貨情況，否則難以訂定新產品推出計畫。

雖然沒有發表會，但《Forbes 富比士》認為 Apple 很可能會採用一系列精心安排的新聞稿發表新產品，同時為了達到最佳宣傳效果，Apple 不會同時發表新品，而是可能會在一週內發表多款新產品。

至於每一年 6 月舉辦的 Apple WWDC 開發者大會，雖然 Apple 還沒公佈新消息，但如果武漢肺炎（新冠肺炎、COVID-19）疫情發生重大變化的話，《Forbes 富比士》也暗示 Apple 也有可能會選擇取消，畢竟一年一度的 WWDC 開發者大會所聚集的人數規模超過 4,000 人，Apple 公司內部也會擔心。

不過，可以確定的是因為 Apple 每年都會在 3 月底、4 月初公布 Apple WWDC 開發者大會活動相關訊息，所以 Apple 內部應該會在近日作出決定。

圖片及資料來源：MacRumors、Cult of Mac、Forbes、Jon Prosser

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》