考量疫情影響…CTA決定延後舉辦上海CES Asia 2020

除了各廠相繼取消原本計畫在美國境內舉辦活動之餘，CTA (美國消費技術協會)稍早也確認原本計畫在6月10日至12日間於上海舉辦的CES Asia 2020將會延後舉辦。

相較其他活動採取維持舉辦，最後卻因為疫情擴散影響而臨時再作調整情況，CTA顯然是考量目前疫情已經有一定程度影響，因此決定將原定6月舉辦活動直接延後。

CTA並未說明後續預計調整展出時間，但預期會觀察接下來的疫情變化，若是持續惡化的話，或許也有可能宣布取消今年度的上海CES Asia展會活動。

而針對先前已經簽署參展協議，並且完成繳納費用的廠商，CTA表示將會提供全額退費，相比先前GSMA針對MWC 2020展會活動取消，卻未提供相關費用退款的作法，或許也是因為目前CES Asia 2020相關活動尚未深入進行前期準備，或是為了避免太多廠商反彈有關。

不過，在CTA決定延後6月初於上海舉辦的CES Asia 2020，同樣預計在6月底於上海舉辦的上海MWC 2020是否也會宣布延期，或是決定取消，似乎也頗令人關注。

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