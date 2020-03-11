美國出現感染死亡首例 加州將暫時禁止千人以上規模集會活動

雖然先前提高疫情警報，卻仍僅建議避免舉行超過300人規模的集會活動，但在美國境內開始出現感染死亡首例之後，加州聖塔克拉拉縣公共衛生部門宣布，將從美國西岸時間3月11日上午12點開始三週時間內，全面禁止縣內所有超過1000人以上規模的大型集會活動。

目前聖塔克拉拉縣分別涵蓋庫柏蒂諾、帕羅奧圖、山景城、聖塔克拉拉，以及聖荷西在內城市，同時也涵蓋諸多矽谷科技業者總部所在地點，意味近期這些業者將無法舉辦任何超過千人以上的大型活動。

不過，在聖塔克拉拉縣公共衛生部公告以前，包含Facebook、Google、NVIDIA在內業者都已經先後取消原本計畫在上半年舉辦活動，包含Facebook原本預計在5月初於聖荷西舉辦的F8 2020開發者大會，以及Google原本計畫在舊金山舉辦的Cloud NEXT '20、位於山景城鄰近地區舉辦的Google I/O 2020。

而NVIDIA原本計畫透過線上直播方式呈現原定GTC 2020準備公佈內容，但考量疫情擴展之下，目前連線上直播活動也一併取消，目前僅計畫透過新聞稿形式公告此次發表項目。

包含蘋果與微軟方面暫時還沒有說明是否準備調整接下來預計登場的開發者大會活動，甚至微軟還準備參與預計在6月間於洛杉磯展開的E3 2020電玩展活動。

至於聖塔克拉拉縣公共衛生部公告禁令效期為美國西岸時間3月11日上午12點開始三週內，未來是否會因為疫情更加嚴重而延長禁令效期時間，暫時還無法確認。

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