考量疫情在美國境內擴展 NVIDIA臨時取消GTC 2020線上直播

先前宣布原定在3月22日至26日間舉辦的GTC 2020將調整為線上直播形式舉辦，創辦人暨執行長黃仁勳依然會藉由主題演講形式說明NVIDIA發展項目，但在稍早更新消息中，則是考量目前新型冠狀病毒疫情開始在美國境內擴大，因此原本計畫透過線上直播形式進行的主題演講內容將臨時取消，原定公佈內容將會直接以新聞稿形式對外公佈。

不過，NVIDIA說明原定在3月24日針對分析師與投資者進行的投資者電話會議，依然會由黃仁勳主持，並且回覆相關提問，另外也會針對GTC 2020重點項目向投資者說明。

在此之前，NVIDIA考量新型冠狀病毒影響之下，決定取消原本準備在聖荷西舉辦的GTC 2020，並且計畫透過線上數位內容形式呈現此次原本計畫對外公佈消息，同時也預計透過線上直播形式，讓執行長黃仁勳能針對此次更新內容做更具體說明。

但在近期疫情持續在美國境內擴散影響，尤其聖塔克拉拉市已經提高矽谷地區一帶的疫情警報情況下，顯然NVIDIA也擔心疫情造成不必要影響，因此臨時取消此次線上直播活動，原定公佈消息則改以新聞稿形式直接對外發表。

除了NVIDIA，目前包含Facebook、Google在內業者也接連取消原本預計在舊金山、矽谷地區舉辦的年度開發者大會，而預期微軟與蘋果接下來也可能會決定調整其開發者大會活動時間。

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