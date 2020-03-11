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亞馬遜授權旗下Amazon Go無人商店技術 讓更多零售通路使用

聯合新聞網 / 楊又肇

先前一直有消息指稱亞馬遜準備將旗下無人商店Amazon Go營運模式對外擴展，而亞馬遜稍早也提出名為「Just Walk Out」的技術授權服務，讓更多零售通路也能藉由亞馬遜旗下技術打造無人商店。

從2018年正式啟用第一家Amazon Go無人商店後，亞馬遜就一直持續精進相關技術，同時也讓Amazon Go設計可對應不同店面規模，甚至可以對應更多商品類型。

而在名為「Just Walk Out」的技術授權服務運作模式裡，消費者並不需要使用個人亞馬遜服務帳號，甚至也無須使用專屬app，僅需使用者個人信用卡於入口閘門完成卡片資料讀取，即可進入店內挑選商品，並且在維持拿取商品情況下直接走出商店，就能自動從先前完成讀取的金融卡片進行扣款。若是多人一同通過閘門 (例如大人帶著小孩)進入店內購物消費，那麼所有人拿取商品都會統一透過最初在閘門完成讀取的信用卡結帳交易。

除了進入店內方式略有不同，在「Just Walk Out」的運作模式基本上與Amazon Go無人商店相同，店內系統會自動記錄每一個人從貨架取下商品，並且在消費者離開店內時確認哪些商品並未放回活架，進而對其消費結果進行計價扣款。

如果消費者需要實體消費收據的話，也能從店內服務機台進行輸出列印 (之後則會改為透過電子郵件方式提供)，因此原則上採用「Just Walk Out」設計的零售通路，並不需要配置負責結帳人員，僅需保留店內可提供必要協助的工作人員，以及協助店內貨品上架，不僅能消弭店內結帳排隊等候情況，同時也能藉由精簡人力協助店家節省營運成本。

另外，亞馬遜強調「Just Walk Out」服務僅會記錄不記名的商品銷售數據，並不會記錄消費者所持金融卡片資訊。至於在技術支援部分，「Just Walk Out」服務將會由亞馬遜提供全年24小時線上支援，避免系統出現停擺等非預期現象無法取得技術協助。

接受路透新聞訪談時，負責實體零售通路與技術業務的亞馬遜副總裁Dilip Kumar表示，目前已經有多家業者與亞馬遜洽談合作，但並未明確透露具體合作業者名稱，或是合作授權金額等細節。

同時，Dilip Kumar說明此項技術授權服務主要希望提昇零售通路銷售效率，並且協助精簡營運成本，但強調零售通路營運重心應該還是要放在消費者體驗，因此希望透過此項技術授權服務讓更多零售通路店內提供銷售服務可以變得更好。

雖然精簡店內負責收銀人力，但依照亞馬遜的規劃，零售通路可以將更多人力應用在店內其他服務，因此並非只是一昧精簡店內營運成本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

信用 亞馬遜 無人商店

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