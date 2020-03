影響E3 2020能否繼續舉辦？負責展區創意指導團隊宣布退出

雖然美國娛樂軟體協會 (ESA)尚未確認是否調整預計在6月舉辦的E3 2020,但是負責此次E3 2020活動展區創意指導工作的Iam8bit團隊稍早宣布,將會辭去此次E3 2020展區相關工作,或許將會對E3 2020是否繼續舉辦造成一些影響。

創立於2005年,總部位於美國洛杉磯的Iam8bit,本身不僅經營遊戲懷舊收藏品、經典黑膠唱片、原畫作品與相關周邊販售,同時也協助規劃遊戲等主題為主的藝術展會,甚至也協助包含HBO、任天堂、PlayStation、迪士尼、MTV、動視、環球、CAPCOM在內影視或遊戲品牌宣傳,在今年1月初更由美國娛樂軟體協會宣布擔任此次E3 2020展會活動展區創意指導團隊。

此次宣布辭去E3 2020展區相關工作,Iam8bit並未特別說明具體原因,但預期與近期疫情持續在美國境內擴大的新型冠狀病毒影響有關。而Iam8bit宣布辭去E3 2020展區創意指導工作,或許也會對E3 2020接下來是否能順利舉辦造成影響。

不過,目前美國娛樂軟體協會依然未對外聲明是否調整E3 2020展會活動安排,僅強調包含Bethesda在內遊戲業者依然會維持參展,而微軟方面也預期會維持參與此次E3 2020活動,並且以接下來即將對外揭曉更多細節的新款電玩主機Xbox Series X作為此次展出主軸。

It’s with mixed emotions that @iam8bit has decided to resign as Creative Directors of what was to be an evolutionary #E32020 floor experience. We’ve produced hundreds of gaming + community events and it was a dream to be involved with E3. We wish the organizers the best of luck.