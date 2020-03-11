原定5月於荷蘭舉辦的TwitchCon 確定因為新型冠狀病毒疫情取消

因為新型冠狀病毒影響，原定在今年5月2日至3日間於荷蘭阿姆斯特丹舉辦的TwitchCon確定取消。

依照Twitch於官方Twitter公布消息，確定因為新型冠狀病毒疫情影響，確定將取消今年度規劃在荷蘭阿姆斯特丹舉辦的TwitchCon大會。

而先前已經付費購票的人，將可在今年3月20日以前申請全額退款，而所有金額將會在申請確認後20個工作天內退還至原本購票使用金融帳戶，或是信用卡。另外，原本透過Twitch官方頁面預訂飯店住宿也能免費申請退款，而未透過Twitch官方頁面預訂的飯店住宿則不在免費退款範圍。

Twitch方面並未透露接下來是否會透過線上方式舉辦TwitchCon活動，但強調未來依然會在阿姆斯特丹舉辦TwitchCon活動項目。至於此次疫情是否影響下半年預計在加州聖地牙哥舉辦的TwitchCon活動，目前也還無法確認。

在此之前，因為新型冠狀病毒疫情影響，原本計畫在3月中於舊金山舉辦的GDC 2020遊戲開發者大會已經確定延後，隨後包含各個業者原定舉辦的開發者大會也確定取消，或是轉為線上形式舉辦，而不少展會活動及發表會目前也因為疫情影響而取消。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》