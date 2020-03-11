VMware開始推動Tanzu產品組合 打造跨雲原生的現代化應用服務

去年在VMworld 2019宣布推出VMware Tanzu產品組合，進一步轉向以Kubernetes作為原生平台的服務發展模式，並且強調本身擁抱跨雲發展方向，藉此協助更多企業朝向數位化轉型，進而能夠增加更多發展機會，VMware稍早也正式將Tanzu產品組合落實到旗下虛擬化佈署應用，並且藉由更新其Cloud Foundation與vSphere環境版本，進一步強化其現代化應用服務發展策略。

就VMware目前強調發展模式，其中包含擁抱跨雲、開源，以及現代化應用服務，而去年在VMworld 2019公佈的VMware Tanzu產品組合，便是協助企業簡化在Kubernetes容器構建、運行，並且管理軟體或服務的流程。

同時，去年以Project Pacific名稱作為預覽，並且以Kubernetes作為原生平台的vSphere 7環境架構，更可銜接VMware目前在開源架構的Kubernetes容器應用布局，讓企業能更輕易透過容器架構佈署各類網路應用服務，同時也能藉由Tanzu Mission Control單點控制方式，輕易管理任何地點運行的Kubernetes叢集。

而去年以Project Galleon名稱提供測試預覽，並且正式定名Tanzu Application Catalog的服務項目，則是可讓企業針對多雲就緒型 (multi-cloud ready)終端的開發服務提供客製化應用堆疊，這些客製化應用內容均完成安全、測試與維護驗證，方便開發人員隨時取用投入生產環境。

Tanzu產品組合與VMware新版Cloud Foundation結合，將能帶動將現代化應用服務可輕易佈署於跨雲環境，並且更容易管理的使用模式

結合Tanzu產品組合、vSphere 7環境架構，以及包含vSAN 7虛擬化儲存應用與vRealize 8.1自動化應用功能，並且透過NSX-T確保運作環境安全之下，VMware預期可在Cloud Foundation 4建構環境完整對應多種私有雲、公有雲的混合雲佈署需求，並且進一步簡化佈署現代化應用服務流程，同時也降低管理佈署在多雲環境的應用服務難度。

依照VMware的規劃，在全新升級架構之下，將能簡化整體管理工作，並且加快應用服務佈署效率，甚至也能進一步提昇應用服務更新速度，同時增加建置在雲端的應用服務執行效能，對於更多藉由雲端架構打造的運算模式，例如人工智慧應用相關深度學習、巨量數據分析，或是針對延遲情況較為敏感的線上金融交易服務，都能帶來一定執行效能提昇。

加入Tanzu產品組合，將能簡化過往應用服務佈署與環境架構必須相互配合的流程，使得應用服務能夠佈署於各類私有雲、公有雲，或是混合雲架構環境，同時也能藉由一站式管理所有運作項目

在全新架構設計下，不僅能帶動更快現在化應用服務佈署效率，更能藉由單一平台控管所有佈署內容，進而讓整體營運花費降低，並且增進更大營運效率，同時也能讓佈署應用內容輕易地從私有雲移轉到公有雲，甚至能在複雜的混合多雲環境使用。

從過往提供多樣產品線的情況，VMware希望能透過精簡其複雜度，藉此讓企業端能更容易使用VMware產品建立、佈署、管理各類應用服務，並且能以傳統應用服務、雲端原生應用服務，或是以軟體即服務形式於各類裝置、雲端環境運作，進而實現數位應用化工作模式、推動現代化應用服務，並且在私有雲、邊緣雲及公有雲佈署發展策略站穩。

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