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美多媒體盛事取消 SXSW損失慘重

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
美國年度多媒體藝術盛事SXSW取消造成的財務衝擊，恐影響明年舉辦的可能性。（photo from Ketner Group）
美國年度多媒體藝術盛事SXSW取消造成的財務衝擊，恐影響明年舉辦的可能性。（photo from Ketner Group）

疫情對多媒體界的損失恐怕延燒到明年！每年位於美國德州奧斯汀舉辦的「西南偏南多媒體藝術節（SXSW）」，是年度新創科技媒體業界盛事，自1987年舉辦迄今，每年可創造超過1億美金商機。然而今年不敵新冠肺炎而取消，總計損失超過3億美金，甚至影響明年再辦的可能性。

根據《綜藝》報導，SXSW宣佈取消後，除了損失原本可能帶來的觀光商機。兩名藝術節主辦人表示，因為新冠肺炎影響不在保險納保範圍，需要承擔的損失遠超過想像，甚至影響明年舉辦的可能性。

年度科技業大事

SXSW以「音樂」、「電影」和「互動」為主題，自1987年以來，為期7天的盛會對新銳電影以及新創科技而言，都是可以一砲而紅的機會。例如，知名社交平台推特（Twitter）便是在2007年的SXSW發表後走紅。

然而此次疫情衝擊，自3月初開始，便傳出各大媒體科技公司如網飛（Netflix）、臉書（Facebook）與蘋果（Apple）等紛紛宣布不參與SXSW，而主辦方日前終於不敵輿論和疫情恐慌壓力，無奈宣布取消。

保險不給付釀財政危機

34年從不曾停辦的SXSW取消後，不只損失超過3.5美金的商機，更因為保險公司不將傳染病納入投保範圍，其造成的經濟損失猶如雪上加霜，「我們有各式各樣的保險（如天氣因素），但傳染病並沒有在投保範圍內。」SXSW的創辦人之一與總監Roland Swenson接受《華爾街日報》專訪時表示，一連串的財務壓力，恐會影響2021年捲土重來的可能性。

科切拉恐也取消

SXSW取消後，大眾焦點便放在即將於4月登場的大型慶典：科切拉（Coachalla）音樂節，自1999年開始在加州印奧谷舉辦，每年吸引近10萬人，更是許多品牌和網紅露出宣傳的契機。然而隨著全美疫情升溫，尤其加州確診人數居全國之冠，科切拉的取消與否成為各界關注議題。

但科切拉截至目前為止仍在觀察疫情動向。根據《富比世》報導，Coachella–––或任何大型音樂節取消，不只是退票問題，還有額外已經投入、無法退回的花費例如彩排、佈景、周圍飯店合作簽約等，對任何主辦而言，都是艱難的考驗。

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