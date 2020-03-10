Qualcomm台灣創新中心正式啟用！攜手科技部、Techstars推動第二屆創新競賽

在台舉辦首屆台灣創新競賽之後，Qualcomm今日 (3/9)宣布在台舉辦第二屆台灣創新競賽，並且攜手科技部，以及目前進駐台灣地區的Techstars推動此項活動，預計透過提供諸多技術資源、課程講座與獎金，吸引更多台灣新創團隊利用Qualcomm旗下行動平台與技術，分別在5G網路、蜂巢式物聯網、機器學習、智慧城市及多媒體等領域創造更多實用產品。

如同Qualcomm旗下諸多技術產品藉由參考設計形式呈現，讓開發者能以更簡單方式創造應用產品，並且能以更快速度量產進入市場提供使用，Qualcomm同樣也希望透過相同方式扶植各類新創團隊，並且運用Qualcomm旗下產品、技術資源，快速打造、實現各類創新想法。

除了推薦使用Qualcomm旗下包含Snapdragon 865運算平台、Snapdragon X55第三代5G連網晶片、9205 LTE數據晶片、QCS400系列聲音系統單晶片，或是Snapdragon 845人工智慧開發工具、Snapdragon Wear 2500穿戴裝置運算平台與機器人RB3開發工具，Qualcomm更針對新創團隊應注意的智慧財產權相關知識、融資溝通方式，以及法令相關內容提供完整課程資源，甚至也提供完整實驗室、技術協助資源，並且透過各類研討活動、展示活動協助新創團隊與更多外部資源產生連接。

而此次同時也由Qualcomm旗下子公司Qualcomm Technologies宣布，位於台北忠孝東路成立的Qualcomm台灣創新中心 (Qualcomm Innovation Center, Taiwan)正式啟用，同時也確定將作為台灣創新競賽基地，將提供競賽入圍團隊相關諮詢與技術支援服務，藉此支持台灣具創新性中小企業成長，未來也將舉辦更多課程與講座，讓更多新創生態成員也能參與。

至於第二屆台灣創新競賽預計聚焦在5G、人工智慧、多媒體、智慧城市，以及基於行動網路運作的蜂巢式物聯網，而這些項目也恰好是Qualcomm現階段著重布局領域，因此所提供資源也會符合此類技術發展應用需求。

第二屆台灣創新競賽將開跑

去年便與Techstars有密切合作，並且協助更多台灣新創團隊藉由CES 2020等展會活動增加更多曝光，同時也產生更多技術與市場交流機會，科技部次長許有進認為藉由此次與Qualcomm合作，並且結合Techstars新創媒合資源，預期將能讓更多台灣新創走向海外市場。

依照Qualcomm公布內容，第二屆台灣創新競賽將會在3月10日透過線上直播方式說明細節，並且開放預計參與團隊提問，預計會在4月間篩選初期中10名入選團隊，同時提供1萬美元獎金。接下來則會從5月到10月間開始進行新創孵化，此時也會額外提供高達5000美元專利註冊獎勵，最終則會在11月選出最後三名入圍團隊，分別將可獲得12.5萬美元、10萬美元與7.5萬美元獎金。

鼓勵藉由Qualcomm旗下技術產品打造創新想法

此次啟用的Qualcomm台灣創新中心將會成為第二屆台灣創新競賽基地，並且提供Qualcomm實驗室、技術協助等資源

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》