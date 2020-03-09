臉部辨識侵犯隱私 藝術家彩繪抗議

臉部辨識備受中國等極權國家青睞後，許多民主國家也悄悄跟風，譬如英國與美國。對此，在英國一群藝術家於2019年嘗試透過「臉部彩繪」，以騙過無所不在的臉部辨識。另外，同為民主國家的美國，新創公司Clearview AI開發出的臉部辨識軟體，甚至成為富豪窺探他人隱私的玩具，也引發一般民眾不滿。

臉部彩繪騙過AI

根據《美聯社》報導，自從中國等極權國家在國內廣泛使用臉部辨識後，許多民主的已開發國家也悄悄跟風，譬如倫敦是閉路電視攝影機密度最高的地區之一，美國新創公司Clearview AI更收集社群網站數十億張照片用以學習。

英國警方表示，使用臉部辨識的技術是為了維持公共安全，而無罪者的影像均會立即刪除。然而，運動人士、立法者和專家仍表達對此大規模監控的行為的懷疑與憂慮，不僅準確性可能不足，更有侵犯隱私之虞。

在英國，由一群藝術家在2019年組成的「炫光俱樂部」，嘗試透過臉部彩繪來騙過無所不在的AI臉部辨識，並每月在倫敦舉辦一次靜默遊行。藝術家哈維發展出一套臉部彩繪的技巧「CV Dazzle」，透過立體主義的風格（如畢卡索）並以對比明顯的線條，讓臉部辨識系統誤判臉部的光影。

除了英國，在俄羅斯也有一群運動人士使用類似的臉部彩繪向執政者抗議，在香港示威者則是以戴口罩來躲避臉部辨識，也有人用太陽眼鏡反射紅外線來「弄瞎」監視器。炫光俱樂部的創辦人之一羅蘭茲表示：「全世界各地掀起一陣反抗臉部辨識的浪潮，我們希望能夠喚醒更多人參與。」

資料外洩疑雲

《The Next Web》報導，美國新創公司Clearview AI近來快速崛起，卻也引發不少爭議。Clearview AI透過社群網站如YouTube、臉書和推特等收集數十億張照片建立資料庫，卻在2月時遭駭客入侵，不過Clearview AI宣稱其照片資料庫並沒有外洩。

然而Clearview AI除了被600多個美國執法單位使用，也受跨國企業青睞，包含沃爾瑪、美國銀行等，更被許多億萬富豪拿來當「玩具」，譬如找出女兒的約會對象是誰。

【更多精采內容，詳見 】