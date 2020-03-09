HP再次拒絕全錄收購提議 認為將造成鉅額債務負擔

依照路透新聞報導指稱，HP稍早再以被低估市值為由，拒絕全錄以提高為近350億美元價格收購提議。

除了批評全錄低估其市值，HP董事會主席Chip Bergh更認為依照全錄現行營運狀況，強行收購HP之後勢必會造成鉅額債務負擔，甚至造成雙方公司品牌更大影響，因此認為將無法為投資者帶來更大利益，甚至更使此項收購提議顯得不切實際。

在此之前，全錄原訂以每股22美元價格向HP提出收購要約，後續更增加為每股24美元報價，預期以總計總值近350億美元價格提議收購HP，但先後均由HP以低估其市值為由拒絕，甚至後續更提出「毒藥策略」，透過增加股東配股提高本身被收購難度，藉此對抗全錄進行的敵意收購。

不過，雖然接連拒絕全錄收購提議，但HP內部仍考慮雙方合併可能性，甚至也傳出雙方曾對此進行討論，卻似乎無法達成共識。

就市場看法則認為，無論是全錄收購HP，或是轉由HP合併全錄業務都有其難度，因此雙方若有進一步合併計畫，更有可能採取維持雙方品牌營運，而非合併成為單一公司形式。

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