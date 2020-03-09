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Google Cloud數據中心擴展至全球26個地區 首度進軍中東市場
Google宣布，將從即日起正式啟用位於印度德里、卡達多哈、澳洲墨爾本，以及加拿大多倫多的全新數據中心，使得Google數據中心累積遍佈全球26個地區。
在更早之前，Google表示將會在印尼雅加達、美國拉斯維加斯與鹽湖城，以及南韓首爾與波蘭華沙建造全新數據中心，而在不久時候則是先讓美國鹽湖城境內數據中心正式啟用，此次在印度、澳洲與加拿大啟用全新數據中心，更可讓這些地區的雲端數據能被妥善存放使用，同時減少個節點之間傳輸距離。
另外，此次在卡達多哈境內啟用第一座數據中心，更成為Google Cloud業務進軍中東地區的第一步，預期接下來將會持續擴展中東地區雲端業務發展。
先前說法中，Google表示將會積極擴展Google Cloud全球業務，希望能藉此追趕亞馬遜及微軟在雲端業務發展腳步。這次宣布在更多地區啟用數據中心，同時也代表接下來會有更多Google Cloud在地服務應用進駐更多地區。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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