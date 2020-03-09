快訊

阿祖履歷表超狂！民國35年真跡曝光 網驚呼：人生勝利組

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google Cloud數據中心擴展至全球26個地區 首度進軍中東市場

聯合新聞網 / 楊又肇

Google宣布，將從即日起正式啟用位於印度德里、卡達多哈、澳洲墨爾本，以及加拿大多倫多的全新數據中心，使得Google數據中心累積遍佈全球26個地區。

在更早之前，Google表示將會在印尼雅加達、美國拉斯維加斯與鹽湖城，以及南韓首爾與波蘭華沙建造全新數據中心，而在不久時候則是先讓美國鹽湖城境內數據中心正式啟用，此次在印度、澳洲與加拿大啟用全新數據中心，更可讓這些地區的雲端數據能被妥善存放使用，同時減少個節點之間傳輸距離。

另外，此次在卡達多哈境內啟用第一座數據中心，更成為Google Cloud業務進軍中東地區的第一步，預期接下來將會持續擴展中東地區雲端業務發展。

先前說法中，Google表示將會積極擴展Google Cloud全球業務，希望能藉此追趕亞馬遜及微軟在雲端業務發展腳步。這次宣布在更多地區啟用數據中心，同時也代表接下來會有更多Google Cloud在地服務應用進駐更多地區。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

卡達 中東 印度

延伸閱讀

Google雲端串流遊戲服務Stadia 仍難以獲得市場支持

免下載App！Google Assistant能用42種語言念出網頁文字

Google語音助理 可以幫用戶朗誦文章

每天滑手機眼睛太痠？讓Google助理為你朗讀兼翻譯

相關新聞

Google Cloud數據中心擴展至全球26個地區 首度進軍中東市場

Google宣布，將從即日起正式啟用位於印度德里、卡達多哈、澳洲墨爾本，以及加拿大多倫多的全新數據中心，使得Google數據中心累積遍佈全球26個地區。

HP再次拒絕全錄收購提議 認為將造成鉅額債務負擔

依照路透新聞報導指稱，HP稍早再以被低估市值為由，拒絕全錄以提高為近350億美元價格收購提議。

因為疫情影響 SXSW舉辦34年以來首次中止實體活動

就在Twitter、Facebook、亞馬遜、蘋果與Netflix在內業者相繼宣布退出此屆SXSW (西南偏南)活動，在新型冠狀病毒疫情開始在美國境內擴展情況下，主辦單位表示將德州奧斯汀市政府、奧斯汀公共衛生局建議中止今年度活動。

聖塔克拉拉市也發出疫情警報 要求矽谷科技業者改以遠距辦公

繼舊金山市發出疫情警報，位於南方的聖塔克拉拉市也因為出現20名確診新型冠狀病毒病例，甚至有多名疑似病患情況，使得聖塔克拉拉市稍早發出疫情警報，並且建議位於庫柏蒂諾、帕羅奧圖、山景城，以及聖荷西地區的科技業者改以遠距辦公，避免密集接觸產生更大感染風險。

臉部辨識侵犯隱私 藝術家彩繪抗議

臉部辨識備受中國等極權國家青睞後，許多民主國家也悄悄跟風，譬如英國與美國。對此，在英國一群藝術家於2019年嘗試透過「臉部彩繪」，以騙過無所不在的臉部辨識。另外，同為民主國家的美國，新創公司Clearview AI開發出的臉部辨識軟體，甚至成為富豪窺探他人隱私的玩具，也引發一般民眾不滿。

Byton首款市售電動車M-Byte 將於2021年進軍歐洲市場

去年宣布旗下首款市售車款M-Byte將在2019年底量產，同時也在今年CES 2020宣布與日本丸紅攜手C輪投資，並且對外擴展車內服務合作計畫，Byton (拜騰)稍早確認M-Byte將在2021年於歐洲市場正式推出，分別禁軍瑞士、德國、挪威、法國、荷蘭與瑞典在內國家。

自駕車公司Waymo獲得獨立後首筆22.5億美元投資 但仍處於虧損狀態

目前已經從Alphabet拆分獨立運作的自駕車公司Waymo，稍早宣布從大型汽車配零件商Magna International、零售商AutoNation、風險投資機構Andreessen Horowitz、加拿大退休金計畫投資局、銀湖風險投資機構，以及阿拉伯投資機構Mubadala在內單位獲得高達22.5億美元投資。

微軟鼓勵員工在家工作 但仍未取消Build 2020、E3 2020

因應新型冠狀病毒疫情開始在美國蔓延，微軟宣布鼓勵員工在家工作，並且允許位於西雅圖及舊金山地區的員工在家工作至3月9日，位於中國辦公室的員工則可選擇在家工作，另外包含在韓國、新加坡辦公室員工也同樣被要求在家裡工作。

Gogoro擴大推廣智慧雙輪推廣站 年底將進駐超過1000家傳統機車行

如同過往光陽藉由旗下直營門市推廣ionex車能網服務與電動車，Gogoro稍早也宣布將在今年底進駐超過1000家傳統機車行，讓消費者在自家巷口車行就能看見Gogoro車款。

Supermicro打造新款戶外邊緣系統 對應5G、AI邊緣運算與串流節點佈署需求

針對近年開始大幅興盛邊緣運算需求，超微 (Supermicro)稍早宣布推出旗下新款戶外邊緣系統設計，藉由IP65等級防水基地台設計，對應5G連網服務、邊緣運算，或是各地區節點串流伺服器佈署需求。

抖音暗藏安全風險 美擬立法全面禁止政府裝置使用

美國官員今天加強警告快速成長的中國影音分享應用程式（App）抖音（TikTok）所構成的潛在安全風險，一名國會議員提議立...

VMware全新Partner Connect銷售模式 預期加速推動上雲與數位轉型

去年在4月初提出，並且在後來的VMWorld 2019有更明確布局，同時預計在今年第一季內正式推行的全新Partner Connect銷售模式，稍早正式上線推行之後，VMware也針對此次推行合作夥伴銷售模式進行更進一步說明。

熱門新聞

唯一款未發售Nintendo PlayStation主機 千萬天價成功賣出

臉部辨識侵犯隱私 藝術家彩繪抗議

聖塔克拉拉市也發出疫情警報 要求矽谷科技業者改以遠距辦公

HP再次拒絕全錄收購提議 認為將造成鉅額債務負擔

AMD強調Zen 4架構將於2021年推出，預計推出RDNA 2、CDNA顯示架構

Google Cloud數據中心擴展至全球26個地區 首度進軍中東市場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。