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聖塔克拉拉市也發出疫情警報 要求矽谷科技業者改以遠距辦公

聯合新聞網 / 楊又肇

舊金山市發出疫情警報，位於南方的聖塔克拉拉市也因為出現20名確診新型冠狀病毒病例，甚至有多名疑似病患情況，使得聖塔克拉拉市稍早發出疫情警報，並且建議位於庫柏蒂諾、帕羅奧圖、山景城，以及聖荷西地區的科技業者改以遠距辦公，避免密集接觸產生更大感染風險。

由於新型冠狀病毒疫情持續影響，使得不少科技業者開始要求員工非必要的話，盡量避免前往疫情嚴重地區，同時也減少出差情況，甚至鼓勵員工在家辦公，目前包含微軟、Google、亞馬遜在內業者都開始要求員工在家辦公，尤其身處疫情較嚴重地區的員工盡量避免非必要的出門活動。

由於舊金山市與聖塔克拉拉市相繼發出疫情警報，使得原本預計在上半年舉辦的諸多開發者活動相繼取消，例如原本預計在3月中於舊金山舉辦的GDC 2020遊戲開發者大會、NVIDIA預計在3月下旬舉辦的GTC 2020，以及Facebook原訂在5月舉辦的F8 2020開發者大會都接連宣布取消，而Google預計在舊金山舉辦的Cloud NEXT '20、預計在山景城地區舉辦的Google I/O 2020也先後宣布取消，並且準備改以線上直播等數位內容形式呈現。

而目前尚未公布是否繼續舉辦或取消的業者，還包含微軟與蘋果。前者預計會在今年5月舉辦Build 2020開發者大會，同時也計畫在E3 2020期間公布新款電玩主機Xbox Series X具體消息，後者則預計會在6月間舉辦WWDC 2020開發者大會，但目前均未有消息傳出是否因應疫情影響進行調整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

舊金山 疫情 新型冠狀病毒

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