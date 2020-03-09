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因為疫情影響 SXSW舉辦34年以來首次中止實體活動

聯合新聞網 / 楊又肇

就在Twitter、Facebook、亞馬遜、蘋果與Netflix在內業者相繼宣布退出此屆SXSW (西南偏南)活動，在新型冠狀病毒疫情開始在美國境內擴展情況下，主辦單位表示將德州奧斯汀市政府、奧斯汀公共衛生局建議中止今年度活動

此次因疫情而中止，同時也是SXSW活動舉辦34年以來首次停辦。不過，基於「The show must go on (戲得照唱)」的DNA精神，主辦單位表示依然會設法透過其他安排，或是藉由線上虛擬活動方式呈現內容，預計會在後續釋出相關應對內容。

至於取消此次活動，自然也會對奧斯汀市當地產業造成一些影響而部分參展廠商預計藉由此次活動展示項目，預期也會稍作調整，或是延後對外公布，例如亞馬遜原訂準備將原創內容《Upload》，以及改編自Simon Stålenhag科幻畫作的《Tales of the Loop》於此次活動展示，而蘋果方面也計畫公布預計在Apple TV+上映的嘻哈音樂團體野獸男孩 (Beastie Boys)紀錄片內容。

除了原訂在3月13至22日舉辦的SXSW 2020，先前不少原訂在美國加州舉辦的開發者活動也接連取消，而舊金山市與位於南方的聖塔克拉拉市也均發出疫情警報，使得原訂在3月至5月期間舉辦的的GDC 2020、GTC 2020、F8 2020、Google I/O 2020等活動均先後取消，並且改為線上形式與開發者溝通。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 舊金山 衛生局

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