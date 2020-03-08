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Byton首款市售電動車M-Byte 將於2021年進軍歐洲市場

聯合新聞網 / 楊又肇

去年宣布旗下首款市售車款M-Byte將在2019年底量產，同時也在今年CES 2020宣布與日本丸紅攜手C輪投資，並且對外擴展車內服務合作計畫，Byton (拜騰)稍早確認M-Byte將在2021年於歐洲市場正式推出，分別禁軍瑞士、德國、挪威、法國、荷蘭與瑞典在內國家。

依照Byton說明，M-Byte將區分搭載71kWh電池、可行駛430公里距離的標準款，以及搭載95kWh電池、可行駛550公里距離的選購升級款，兩種車款均搭載Level 3等級自動駕駛系統，並起對應4G或5G網路連接功能。

而四輪驅動車款則同樣搭配95kWh電池，可行駛距離則可達505公里，並起具備5.5秒內可達時速100公里加速表現。

此外，M-Byte內部將配置48吋長形螢幕作為中控台，解析度可達3840 x 720，並且能依照需求顯示車輛訊息、行駛資訊，或是對應顯示導航或影音內容，另外也支援觸控與手勢操作。而使用者也能透過方向盤中央配置的7吋觸控螢幕進行簡易操作，避免駕駛過程過度分心。

除了積極進軍歐洲市場，Byton也計畫進軍中國市場。在先前計畫中，原本M-Byte市售車款會在去年底正式推出，顯然目前進度落後許多，因此也可能影響原本計畫在今年接續推出的K-Byte市售車款，同時計畫在2023年推出第三款設計車款也可能會延後推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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