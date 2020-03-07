快訊

立院怎麼回事？吳斯懷竟「順時中」高嘉瑜被同黨狠噹

自駕車公司Waymo獲得獨立後首筆22.5億美元投資 但仍處於虧損狀態

聯合新聞網 / 楊又肇

目前已經從Alphabet拆分獨立運作的自駕車公司Waymo，稍早宣布從大型汽車配零件商Magna International、零售商AutoNation、風險投資機構Andreessen Horowitz、加拿大退休金計畫投資局、銀湖風險投資機構，以及阿拉伯投資機構Mubadala在內單位獲得高達22.5億美元投資。

此筆資金是Waymo獨立以來首次對外募集融資，而Alphabet自然也有參與投資，但相比過往全額資助Waymo項目發展比重就少了一些。

從Waymo說明來看，此筆資金將會應用在旗下技術發展，以及人員與營運成本支出，另一方面也計畫藉由旗下無人車預約搭乘服務Waymo One，以及送貨服務Waymo Via在內項目爭取更多營收機會。

在此之前，美國投資銀行摩根史丹利將Waymo預估市值從原本1750億美元下修為1050億美元，理由是認為無人車技術商用實際獲利所需時間比預期還長。

Waymo目前已經在公開道路累積行駛超過3200萬公里，同時也已經累積將近10年技術發展時間，現階段員工人數也從去年800人規模成長至1500人左右，而目前每年營運成本約為10億美元，其無人車預約搭乘服務Waymo One大約可在每年產生數十萬美元營收，因此就實際數據來看，Waymo目前依然處於燒錢虧損狀態，因此勢必要構思全新營運獲利模式，避免長時間處於支出遠超過收入情況。

在此之前，Waymo已經透露將會擴大其無人車應用服務規模，預計增加6萬2000輛同樣由克萊斯勒打造的休旅車款，同時也將與Jaguar Land Rover Automotive合作導入2萬輛Jaguar電動車I-Pace，藉此在更多地區提供無人車應用服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Alphabet 投資銀行 退休金 自駕車

延伸閱讀

5G產業練兵 地方政府助攻

虎頭山駕訓成功 自駕車拿到營運試車牌

想大賣？先問問電池供應商吧！Jaguar也遭逢問題將暫時停產I-Pace

Alphabet旗下連網熱氣球服務Loon 攜手電信業者成立HAPS聯盟

相關新聞

自駕車公司Waymo獲得獨立後首筆22.5億美元投資 但仍處於虧損狀態

目前已經從Alphabet拆分獨立運作的自駕車公司Waymo，稍早宣布從大型汽車配零件商Magna International、零售商AutoNation、風險投資機構Andreessen Horowitz、加拿大退休金計畫投資局、銀湖風險投資機構，以及阿拉伯投資機構Mubadala在內單位獲得高達22.5億美元投資。

微軟鼓勵員工在家工作 但仍未取消Build 2020、E3 2020

因應新型冠狀病毒疫情開始在美國蔓延，微軟宣布鼓勵員工在家工作，並且允許位於西雅圖及舊金山地區的員工在家工作至3月9日，位於中國辦公室的員工則可選擇在家工作，另外包含在韓國、新加坡辦公室員工也同樣被要求在家裡工作。

Gogoro擴大推廣智慧雙輪推廣站 年底將進駐超過1000家傳統機車行

如同過往光陽藉由旗下直營門市推廣ionex車能網服務與電動車，Gogoro稍早也宣布將在今年底進駐超過1000家傳統機車行，讓消費者在自家巷口車行就能看見Gogoro車款。

Supermicro打造新款戶外邊緣系統 對應5G、AI邊緣運算與串流節點佈署需求

針對近年開始大幅興盛邊緣運算需求，超微 (Supermicro)稍早宣布推出旗下新款戶外邊緣系統設計，藉由IP65等級防水基地台設計，對應5G連網服務、邊緣運算，或是各地區節點串流伺服器佈署需求。

抖音暗藏安全風險 美擬立法全面禁止政府裝置使用

美國官員今天加強警告快速成長的中國影音分享應用程式（App）抖音（TikTok）所構成的潛在安全風險，一名國會議員提議立...

VMware全新Partner Connect銷售模式 預期加速推動上雲與數位轉型

去年在4月初提出，並且在後來的VMWorld 2019有更明確布局，同時預計在今年第一季內正式推行的全新Partner Connect銷售模式，稍早正式上線推行之後，VMware也針對此次推行合作夥伴銷售模式進行更進一步說明。

Google 年度盛事「 Google I/O 2020 」取消了

原訂於 2020 年 5 月 12 日至 5 月 14 日舉辦的 Google 開發者大會「Google I/O 2020」宣布取消！Google 發言人表示出自 COVID-19 新型冠狀病毒的擔憂，且根據 CDC 疾病管制中心、WHO 全球衛生組織和其他衛生機構的指導下，才決定取消在美國舊金山山景城海岸露天劇場舉辦的 Google I/O 大會。

考量疫情影響 Google確定取消Google I/O 2020實體活動

稍早確認將原定在舊金山舉辦的Cloud Next ’20大會活動改為線上形式後，Google稍早在寄送給開發者的通知信件中，同樣也確認今年度的開發者大會活動Google I/O 2020將取消實體活動，預期會改由線上或其他方式舉辦。

以韌體限制iPhone 6等機種效能 蘋果將面臨高額賠償

蘋果先前針對iPhone 6在內機種以韌體更新限制效能方式，藉此減緩手機無預警關機情況，卻因此引來不少消費者不滿，認為蘋果干預其使用裝置權利，進而提起集體訴訟，並起要求蘋果給予賠償。而就路透新聞報導指稱，蘋果預計額外支付高達5億美元賠償金額作為和解，藉此與消費者達成和解。

E3 2020取消或延後？美國娛樂軟體協會仍沒有計畫

近期包含GDC 2020在內展會活動宣布延期，或是像Facebook、NVIDIA與Google在內業者原定舉辦開發者大會均先後調整為線上形式舉辦，先前已經強調將如期舉辦的E3 2020電玩展活動，似乎仍未有計畫取消或準備延後舉辦。

亞馬遜進軍印度餐飲外送 收取分潤僅競爭對手一半

相關消息指稱，亞馬遜計畫今年3月於印度市場推出全新餐飲外送服務，預期以更低分潤金額吸引更多餐廳業者加入合作。

Google取消年度最大活動 I/O開發者年會今年停開

基於新冠肺炎疫情考慮，Google取消年度最大活動I/O年會。這項會議原訂在5月舉行，來自全球的Google數位服務夥伴...

熱門新聞

中華電信推1399元 無痛升級5G方案

小心AirDrop癡漢！ 女子搭捷運收到「防疫小知識」點開嚇壞

realme 6、6 Pro揭曉！智慧手環realme Band上市資訊同步公開

微軟鼓勵員工在家工作 但仍未取消Build 2020、E3 2020

5G旗艦手機再一發！OPPO發表Find X2系列與藍寶堅尼版

Gogoro擴大推廣智慧雙輪推廣站 年底將進駐超過1000家傳統機車行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。