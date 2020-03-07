自駕車公司Waymo獲得獨立後首筆22.5億美元投資 但仍處於虧損狀態

目前已經從Alphabet拆分獨立運作的自駕車公司Waymo，稍早宣布從大型汽車配零件商Magna International、零售商AutoNation、風險投資機構Andreessen Horowitz、加拿大退休金計畫投資局、銀湖風險投資機構，以及阿拉伯投資機構Mubadala在內單位獲得高達22.5億美元投資。

此筆資金是Waymo獨立以來首次對外募集融資，而Alphabet自然也有參與投資，但相比過往全額資助Waymo項目發展比重就少了一些。

從Waymo說明來看，此筆資金將會應用在旗下技術發展，以及人員與營運成本支出，另一方面也計畫藉由旗下無人車預約搭乘服務Waymo One，以及送貨服務Waymo Via在內項目爭取更多營收機會。

在此之前，美國投資銀行摩根史丹利將Waymo預估市值從原本1750億美元下修為1050億美元，理由是認為無人車技術商用實際獲利所需時間比預期還長。

Waymo目前已經在公開道路累積行駛超過3200萬公里，同時也已經累積將近10年技術發展時間，現階段員工人數也從去年800人規模成長至1500人左右，而目前每年營運成本約為10億美元，其無人車預約搭乘服務Waymo One大約可在每年產生數十萬美元營收，因此就實際數據來看，Waymo目前依然處於燒錢虧損狀態，因此勢必要構思全新營運獲利模式，避免長時間處於支出遠超過收入情況。

在此之前，Waymo已經透露將會擴大其無人車應用服務規模，預計增加6萬2000輛同樣由克萊斯勒打造的休旅車款，同時也將與Jaguar Land Rover Automotive合作導入2萬輛Jaguar電動車I-Pace，藉此在更多地區提供無人車應用服務。

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