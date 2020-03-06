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超微打造新款戶外邊緣系統 對應5G、AI邊緣運算與串流節點佈署需求

聯合新聞網 / 楊又肇

針對近年開始大幅興盛邊緣運算需求，超微 (Supermicro)稍早宣布推出旗下新款戶外邊緣系統設計，藉由IP65等級防水基地台設計，對應5G連網服務、邊緣運算，或是各地區節點串流伺服器佈署需求。

超微此款戶外邊緣系統設計採用Intel Xeon D系列處理器，並且搭配使用Intel Xeon Scalable可擴充處理器，藉此對應不同運算使用型態，同時以透過IP65等級防水設計對應戶外佈署使用需求。

藉由對應開放軟體與分散式硬體佈署模式，超微預期此款戶外邊緣系統將適用於5G無線網路訊號接取 (RAN)架構配置，或是對應各類邊緣運算使用需求，甚至也能作為雲端協同運算分散節點佈署應用。

本身除了可透過FPGA架構配置合適運算型態，並且藉由GPU元件進行運算加速，更可透過PCIe進行功能擴充，另外也能支援包含SSD、M.2或EDSFF規格儲存元件連接，分別可對應大量數據分析運算暫存，或是邊緣運算資料儲存等需求。

此外，新款戶外邊緣系統更以超微旗下Building Block Solutions模組化設計，可依照合作夥伴建置需求進行處理器與記憶體客製化，方便依照需求彈性佈署不同邊緣運算架構，另外也支援Kubernetes容器等開源軟體，本身更獲得NVIDIA旗下NGC-Ready for Edge伺服器設計認證，將可藉由GPU進行人工智慧推論運算加速，並且將人工智慧運算技術應用在更多網路架構。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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