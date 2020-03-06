Gogoro擴大推廣智慧雙輪推廣站 年底將進駐超過1000家傳統機車行

如同過往光陽藉由旗下直營門市推廣ionex車能網服務與電動車，Gogoro稍早也宣布將在今年底進駐超過1000家傳統機車行，讓消費者在自家巷口車行就能看見Gogoro車款。

配合先前政府推動四行程機車汰舊換新計畫，Gogoro從去年開始就積極與傳統機車行合作設立智慧雙輪推廣站，目前預期第一季洽談加入推廣站的機車行數量將超過180家，並且多數表示有意加入Gogoro智慧雙輪推廣站合作。

Gogoro預計會在今年上半年舉辦近150場說明會活動，預期吸引更多傳統機車行加入合作，目標在今年底進軍超過1000家傳統機車行，讓消費者能在更多地方看見、體驗Gogoro車款。

依照Gogoro說明，由於傳統機車行設立智慧雙輪推廣站的門檻低，讓傳統機車行可在自家車行銷售電動車，同時無需負擔產品庫存壓力，甚至Gogoro也會協肋提供基礎輔助銷售物品，以及相關教育訓練，因此在去年開始推動就吸引不少傳統機車行報名參與，顯示傳統機車行以開始傾向轉型，並且接納電動車市場發展。

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