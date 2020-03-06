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微軟鼓勵員工在家工作 但仍未取消Build 2020、E3 2020

聯合新聞網 / 楊又肇

因應新型冠狀病毒疫情開始在美國蔓延，微軟宣布鼓勵員工在家工作，並且允許位於西雅圖及舊金山地區的員工在家工作至3月9日，位於中國辦公室的員工則可選擇在家工作，另外包含在韓國、新加坡辦公室員工也同樣被要求在家裡工作。

而微軟包含在義大利米蘭及羅馬辦公室雖然維持運作，但允許員工可選擇在家辦公，甚至未來也允許歐洲其他地區辦公室員工也能在家辦公，同時也要求員工取消非必要出差，並且避免前往疫情爆發地區，避免受到新型冠狀病毒感染影響。

不過，目前微軟尚未確認是否取消，或是延後預計在5月19日到21日間於美國西雅圖舉辦的年度開發者大會Build 2020。

另一方面，微軟也尚未透露是否退出預計在6月舉辦的E3 2020電玩展活動。在原定計畫中，微軟預計在展會期間舉辦活動公佈更多有關新款電玩主機Xbox Series X的細節。

在此之前，包含Facebook、NVIDIA、Google都已經接連取消年度開發者大會實體活動，並且改為以線上直播、數位內容方式與全球地區開發者互動，避免大型活動展區發生疫情感染情況，因此相關看法認為微軟預期也會調整其開發者大會活動辦法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 新型冠狀病毒 微軟 開發者大會

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