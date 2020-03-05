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抖音暗藏安全風險 美擬立法全面禁止政府裝置使用

中央社 / 華盛頓4日綜合外電報導
美國國會議員提議立法禁止政府裝置抖音App。。 美聯社
美國國會議員提議立法禁止政府裝置抖音App。。 美聯社

美國官員今天加強警告快速成長的中國影音分享應用程式（App）抖音（TikTok）所構成的潛在安全風險，一名國會議員提議立法，要禁止政府裝置使用這種社群媒體App。

聯邦調查局（FBI）、司法部以及國土安全部（Department of Homeland Security）的官員在聯邦參議院聽證會上表示，抖音可能是另一個遭中國情治單位利用的影音分享App。

召開這場聽證會的聯邦參議員霍利（Josh Hawley）表示，他要提出一項法案，來禁止美國所有政府機關裝置使用「對美國人民構成重大安全風險」的抖音。

特別受十幾歲青少年歡迎的抖音，據信是去年全球下載次數最多的App，但美國官員對抖音與北京政府之間的關聯曾表達憂心。

FBI網路部門官員華勒斯（Clyde Wallace）在聽證會上表示：「一般民眾不了解其背後蘊涵，抖音就是一個例子。」

「它基本上是由國家贊助的參與者所掌控。」

雖然抖音收集的各種數據點看似並不敏感，但華勒斯表示，這些資訊可能會被匯集在一起，並「用於許多目的」。

華勒斯在書面證詞中指出，中國的社群媒體App可能會收集個人資料，包括生物識別、聯絡人名單、地點資料、銀行及信用卡細節等。

華勒斯表示：「所有數據可能會被傳輸到其他地點，以及包括中國母公司在內的關聯實體。」

國土安全部網路安全官員魏爾（Bryan Ware）也呼應這樣的隱憂，表示抖音數據可能會成為遭中國利用的龐大資料庫的一部分。

魏爾說：「中國擁有驚人的計畫，以我們不全然清楚的目的在收集資料、發展人工智慧，及分析這些數據，這點讓我們相當擔心。」

「像抖音這種應用程式在政府裝置和政府網絡裡，絕對沒有容身之地。」

抖音 社群媒體

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