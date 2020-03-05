VMware全新Partner Connect銷售模式 預期加速推動上雲與數位轉型

去年在4月初提出，並且在後來的VMWorld 2019有更明確布局，同時預計在今年第一季內正式推行的全新Partner Connect銷售模式，稍早正式上線推行之後，VMware也針對此次推行合作夥伴銷售模式進行更進一步說明。

相比過往採單一產品項目銷售為主的Partner Network代理銷售模式，全新Partner Connect銷售模式則是簡化分成Partner、Advanced Partner與Principal Partner三個層級，比照航空公司會員卡等累積里程形式，不僅讓預計使用VMware旗下服務產品的業者，可以透過單一訂單合約由代理銷售合作夥伴提供服務，同時VMware針對代理銷售合作夥伴成效表現所提供激勵項目也能更容易考核計算。

而雖然比起以往的Partner Network代理銷售模式，代理銷售合作夥伴在全新Partner Connect銷售模式若要同時銷售多種VMware服務產品，勢必要取得更多銷售認證，進而讓部分成本增加，但其實也相對容易讓有需求業者藉由更簡單方式取得VMware旗下服務，因此實際上對代理銷售合作夥伴將更為有利。

依照目前VMware產品規劃，分別涵蓋資料中心虛擬化、雲端管理自動化、VMware Cloud on AWS、雲端供應商、現代化應用 (morden apps)、網路安全，以及數位工作空間應用服務，代理銷售合作夥伴依然可以針對特定項目進行代理銷售，或是藉由完成更多銷售認證涵括更多銷售項目，從原本Partner資格晉升至Advanced Partner，甚至進階成為Principal Partner資格，進而可以銷售VMware旗下所有服務項目。

VMware台灣總經理陳學智說明，確實在全新代理銷售模式運作下，將對過往Partner Network代理銷售模式產生一些衝突，但實際影響並不算大，同時隨著VMware旗下產品服務項目越來越多，過去推行9年多的代理銷售模式確實也需要調整，以利更多應用服務技術可以協助業者進行數位化轉型。

另外，對於中國地區所推行創新合作夥伴計畫模式，陳學智也表示有機會讓台灣市場學習應用，尤其目前台灣市場有越來越多企業開始著手數位轉型，同時接下來因應5G網路發展帶動智慧物聯網，以及電信相關服務成長，預期VMware旗下應用服務將能協助更多業者轉型發展，但具體細節則仍在規劃當中。

藉由全新Partner Network代理銷售模式，陳學智預期將能加快台灣業者上雲、數位化轉型，藉此對應更快市場發展步調，並且跟上諸如混合雲、5G等技術應用布局。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》